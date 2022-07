Em causa está o recrutamento de mercenários sírios e palestinianos para lutar na Ucrânia, em nome da Rússia.

Guerra na Ucrânia

UE sanciona sírios que recrutaram mercenários pró-Rússia

A União Europeia declarou esta quinta-feira que tinha sancionado 10 cidadãos sírios e duas empresas de segurança privadas pelo seu envolvimento no recrutamento de mercenários sírios e palestinianos para lutar na Ucrânia em nome da Rússia.



As sanções consistem no congelamento de bens e proibição de viajar para países da UE, diz a declaração publicada no Jornal Oficial com as identidades das pessoas e entidades sancionadas.

O proprietário da companhia aérea síria "Cham Wings", Issam Shammout, e um empresário ligado ao regime de Bashar al-Assad, estão entre as novas adições à lista negra da UE. Um oficial do exército sírio, o Coronel Saleh al-Adbullah, é também sancionado por recrutar soldados da sua unidade, a 16ª Brigada do Exército Sírio, para combater na Ucrânia.

A UE também colocou na lista negra o comandante-chefe do Exército de Libertação da Palestina, Muhammad al-Salti, um cidadão sírio, "por ter recrutado mercenários palestinianos" enviados para a Líbia e Ucrânia, bem como dois oficiais militares e o líder de uma fação política síria.

São também sancionadas duas empresas de proteção sírias, Sanad Protection and Security Services e al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services, ambas ligadas à empresa privada russa Wagner, e os seus quatro gestores.

