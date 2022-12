Numa decisão histórica, Budapeste vai ter que cumprir primeiro 27 objetivos de Estado democráticos, para receber o dinheiro. O PRR também está comprometido. O autocrata Viktor Orbán perdeu os trunfos.

Hungria

UE retém mais de seis mil milhões de euros, até Orbán se portar bem

É o chamado ‘quid pro quo’, em que para receber os fundos a que teria direito, a Hungria vai ter de implementar 27 objetivos que dizem respeito à independência judiciária, transparência das instituições públicas e mecanismos anti-corrupção e fraude. A decisão foi aprovada na noite de segunda-feira pelos representantes diplomáticos dos Estados da União em Bruxelas, um órgão denominado Coreper (Comité dos Representante Permanentes), e é assinada amanhã pelo Conselho Europeu no chamado procedimento escrito.

Ao abrigo do chamado mecanismo do Estado de direito, que entrou em vigor em 2021, os fundos europeus só devem ser entregues quando os países a que se destinam têm em vigor normas de direito democrático consideradas suficientes. O objetivo é proteger o dinheiro europeu de ir parar às mãos de governos corruptos ou que não aderem aos chamados valores europeus. E é a primeira vez que é aplicado este mecanismo – criado na altura em que foi aprovado o NextGeneration EU, o chamado Plano Marshall europeu de recuperação económica pós covid-19.

O desmancha-prazeres em Bruxelas

Há meses e meses que havia um braço de ferro entre a Comissão e Orbán, o primeiro-ministro húngaro, que dizia que a UE não tinha direito a intervir em questões de soberania nacional. Os últimos relatórios anuais sobre o Estado de Direito nos países da União, no entanto, davam ao governo do Fidesz, no poder em Budapeste, uma nota que o punha no fim da lista das democracias europeias.

Em troca, Orbán tem sido há anos o desmancha-prazeres em Bruxelas, bloqueando no Conselho Europeu, sempre que pode, todas as decisões que têm de ser tomadas por unanimidade dos países. Fez isso com a discussão do orçamento plurianual da União Europeia, em 2020, e tem sido uma força de bloqueio constante nas sanções contra a Rússia.

Agora estava a travar a aprovação de um pacote de ajuda à Ucrânia de 18 mil milhões de euros e outro dossiê considerado fundamental, de criação de uma taxa de 15% sobre os lucros aplicada às grandes empresas. Esta taxa foi aprovada há um ano pelos países da OCDE e é vista como um instrumento poderoso para recuperar parte dos lucros das grandes multinacionais e devolvê-los à sociedade.

O facto de a UE nunca mais assinar esta proposta “anti-capitalista”, elogiada por toda a esquerda do mundo inteiro, e que deverá entrar em vigor em 2023, estava a ser um grande embaraço.

Inicialmente, a proposta da Comissão Europeia era de que a Hungria visse congelados 65% dos fundos de coesão, mas o compromisso de Orbán de votar favoravelmente estes dossiês levou os diplomatas a proporem congelar apenas 55% de três fundos de coesão (vindos do orçamento plurianual da UE) destinados à Hungria.

Mas um outro gigantesco envelope de dinheiro para a Hungria está longe de estar a salvo. O PRR húngaro, no valor de 7,5 mil milhões de euros a serem entregues em tranches para a delapidada economia, foi recentemente aprovado pela Comissão. Mas só no papel. Porque há um pequeno senão: o dinheiro só chegará aos cofres de Budapeste se e quando as reformas estiverem feitas.

“Quando implementado [o PRR húngaro] criará empregos e crescimento e fará a economia húngara mais inclusiva e resiliente para os próximos anos. E pô-la-á num caminho mais verde e digital”, disse o vice-presidente da Comissão Valdis Dombrovskis na apresentação da decisão.

Depois de acenar com a cenoura, Dombrovskis explicou que dos 27 macro objetivos identificados pela Comissão “todos, sem falta, têm de ser integralmente cumpridos pela Hungria. Se não forem cumpridos, os pagamentos não serão feitos”.

E agora, Viktor?

Até ao fim do mês, o Conselho Europeu terá de dar o aval (ou não) ao PRR húngaro para dar uma hipótese à Hungria de receber parte do dinheiro dos 7,5 mil milhões de euros até 2026, se fizer os trabalhos de casa que a Comissão lhe passou.

Se se portar bem, a Hungria ainda pode receber os fundos de coesão agora congelados - os tais 6,35 mil milhões de euros - e ainda o dinheiro do PRR, 7,5 mil milhões de euros, dos quais 5,8 mil milhões de euros são subsídios (a fundo perdido, que não têm de ser devolvidos), muito necessários a uma economia que está a ir pelo cano e a ser pressionada pelos mercados. No total, nos próximos anos, Orbán arrisca perder para o seu país pelo menos 13 mil milhões de euros.

E arrisca perder a face em Bruxelas, onde a sua estratégia de chantagem constante está a distanciar os outrora seus aliados, como é o caso do outrora muito amigo, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki. E poderá ainda ter muito que explicar aos húngaros de como tanto dinheiro prometido da Europa nem sequer saiu dos cofres de Bruxelas. A parada está alta para Viktor Orbán.

