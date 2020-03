França e Alemanha vão suspender as restrições à exportação de material médico e de proteção para os restantes países da União Europeia que necessitam perante o surto do novo coronavírus.

UE restringe exportação de material médico de proteção para fora do espaço comunitário

Redação

A União Europeia (UE)vai limitar a exportação de máscaras e outros equipamentos médicos de proteção, a fim de garantir as suas próprias necessidades diante da nova pandemia de coronavírus, anunciou hoje a UE.



"Adotámos hoje um sistema de autorização de exportação para este equipamento médico. Significa que essas exportações para fora da União Europeia devem ser autorizadas pelos governos da UE", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através de um vídeo colocado no Twitter.

Por outro lado, França e Alemanha suspenderem as restrições à exportação de material médico e de proteção para os restantes países da União Europeia que necessitam perante o surto do novo coronavírus.

“Tivemos discussões intensas com a Alemanha e a França sobre as suas medidas restritivas. Congratulo-me com o fato de que agora [estes dois países] vão permitir a exportação de equipamentos de proteção [nomeadamente de máscaras], o que garante a cooperação e solidariedade europeias", disse o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.

O comissário europeu referiu também que as empresas do setor já o informaram de que a entrega de pedidos para Itália foi desbloqueada.

Governo italiano procura máscaras de proteção com urgência



O Governo italiano tem procurado com urgência máscaras para proteção do pessoal de saúde que combate a pandemia de coronavírus enquanto na Lombardia, a região mais afetada, se critica a falta de qualidade do material.

"A prioridade é permitir que os médicos, enfermeiros e todo o pessoal de saúde trabalhe em segurança já que com coragem e abnegação se esforçam para curar os cidadãos sem poupar esforços", assegurou o primeiro-ministro, Giuseppe Conte.

Por isso, disse, o Governo está a trabalhar para adquirir num curto espaço de tempo "dispositivos de proteção" como máscaras, estando para isso em contacto com homólogos seus.

Itália é o país europeu mais afetado pelo novo coronavírus, com 17.750 doentes e 1.441 mortos, e nas últimas horas têm surgido críticas sobre os meios à disposição, sobretudo na região da Lombardia (norte), que é a mais afetada pela pandemia.

O conselheiro de saúde da Lombardia, Giulio Gallera, disse, no sábado, que as máscaras que receberam da Proteção Civil do Governo italiano eram como um "simples pano ou uma folha de papel higiénico", pelo que exigem que as máscaras sejam do tipo cirúrgico e filtrantes (FPP2 ou FPP3).

