A Ucrânia pode perder a guerra se não receber rapidamente munições, entende o chefe da diplomacia europeia. No curto prazo não há tempo para as fábricas aumentarem a sua produção.

Guerra na Ucrânia

UE quer exércitos dos países a entregar as suas munições à Ucrânia

Telma MIGUEL A Ucrânia pode perder a guerra se não receber rapidamente munições, entende o chefe da diplomacia europeia. No curto prazo não há tempo para as fábricas aumentarem a sua produção. Esta terça-feira, os ministros europeus prometeram aprovar o 10º pacote de sanções contra a Rússia até dia 24, em que que a guerra faz um ano.

Esta é a semana em que o tema internacional mais importante é a Ucrânia, o aniversário do começo da invasão (dia 24, sexta-feira) e como os aliados do país invadido vão responder depressa aos pedidos de munição. Está a decidir-se quem ganha a guerra, a Rússia ou a Ucrânia.

Na reunião do Conselho de Segurança de Munique o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell já tinha dito que os ucranianos não vão ganhar a guerra se a União Europeia não aumentar o apoio militar.

Esta segunda-feira repetiu, após o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, que "as próximas semanas serão cruciais. Este foi o feeling na Conferência de Munique e este é o feeling do Conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros de hoje", disse Borrell aos jornalistas depois de um dia inteiro em que os ministros europeus estiveram reunidos com a Ucrânia no topo da agenda.

Cerca de 350 mil soldados russos na frente de batalha

Por causa da situação dramática que se vive nas trincheiras ucranianas, Borrell apelou a que se resolvesse a situação de curto prazo. "As próximas semanas e a primavera vão ser cruciais", disse.

"A Rússia está a concentrar tropas na linha da frente, com atualmente mais de 350.000 mil soldados, quase o dobro do que havia no início da guerra. Cinquenta mil peças de artilharia são usadas todos os dias. E a Rússia está, claramente, a iniciar uma nova ofensiva e nós temos de continuar o nosso apoio à Ucrânia até a Ucrânia ganhar. Para isso o tempo é fundamental a velocidade significa vidas. Temos de dar mais apoio, mais depressa", defendeu o Alto Representante da UE para a política externa.

Por causa da velocidade a que estão a ser gastas munições nos campos de batalha, a indústria europeia de material de combate não chega para as encomendas. E as reservas do exército ucraniano estão a esgotar-se. Por isso, Borrell sugeriu que os exércitos dos países da UE enviassem já as munições que têm em stock.

"Temos de reforçar a capacidade da indústria europeia de defesa. E é evidente que temos de intensificar os nossos esforços coletivos, possivelmente por compra conjunta, mas é também claro que nas próximas semanas a melhor maneira de resolver a questão é enviar as munições armazenadas pelos exércitos europeus. Não podemos esperar que elas sejam produzidas, temos de enviar as que já estão produzidas, ou as que já estão contratadas".

Borrell falou que têm de ser atendidos os objetivos de médio, de longo e de curto prazo. Mas a Ucrânia precisa de munições já ou perderá a guerra. "Na escala do curto prazo temos de contar com o que já temos", concluiu. Na próxima reunião dos ministros da Defesa, a 7 e 8 de março, em Estocolmo esta questão será discutida.

Ao longo desta terça-feira, haverá um encontro em Bruxelas, na sede da NATO, entre Josep Borrell, o secretário-geral Jens Stoltenberg, e o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba. Também esta terça-feira haverá um voto na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a invasão da Ucrânia.

Sanções à Rússia. Exportação zero de componentes para a máquina de guerra

O décimo pacote de sanções à Rússia deverá entrar em vigor no dia 24, como prometeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Estamos quase a aprová-lo e isso poderá acontecer dentro de horas ou dias. Em todo o caso, antes de dia 24. Os ministros comprometeram-se a chegar rapidamente a uma aprovação unânime", avançou Borrell.

Explicando que esta é uma forma de "pôr pressão na Rússia", o chefe da diplomacia europeia recordou que "as sanções funcionam" e afetam a capacidade de a Rússia financiar a guerra. Exemplificou com os estragos feitos às contas públicas russas, ao défice da balança comercial e às receitas em queda dos combustíveis fósseis.

"Estas três variáveis mostram que a Rússia está num mau estado". Neste momento, disse, a Rússia está a vender o seu petróleo a 40 dólares o barril, metade do preço do brent nos mercados internacionais.

O décimo pacote de sanções deverá incluir restrições de exportação de bens passíveis de ser utilizados pela indústria de armamento. Estão incluídas peças de eletrónica, componentes para aviões, camiões ou tanques. "As restrições devem incluir todos os bens que podem ser usados para fim civil e militar. Incluindo terras raras, câmaras térmicas, tudo o que possa ser usado para campo de batalha", disse Borrell.

Sanções ao Irão. Guarda Revolucionária fica de fora

Os ministros da UE não decidiram considerar como grupo terrorista a Guarda Revolucionária Iraniana (a polícia do regime, criada após a revolução de 1979), como está a ser pedido pelos opositores ao regime dos ayatollahs.

Mas aprovaram um pacote de sanções contra o Irão. Foram acrescentados 34 indivíduos à lista de sanções ao regime iraniano. "É o nosso quinto pacote de medidas, dirigido aos indivíduos responsáveis por sérias violações dos direitos humanos, e das mulheres em particular", explicou Borrell.

Clima vai fazer parte da política externa e de segurança da UE

Há um ano, a União Europeia aprovou a sua diplomacia climática. Quatro dias depois começou a guerra na Ucrânia, "com um grande impacto no mercado de energia e claramente mostrou que há necessidade de maior esforço dos maiores emissores. Já vimos que diminuir os danos climáticos tem muito a ver com paz e segurança. Temos que sistematicamente incluir as alterações climáticas na nossa política externa", disse Borrell.

Por causa dessa necessidade, a Direção de Ação Externa da UE vai trabalhar com o comissário responsável pelo Clima, Frans Timmermans, uma comunicação conjunta sobre segurança, diplomacia e alterações climáticas. "O impacto das alterações climáticas na nossa agenda de segurança e de política externa passará a ser muito alto a partir de agora", salientou. O objetivo é "duplicar os nossos esforços para garantir que a COP28 alcança mais que a repetição de compromissos já existentes - que foi o que aconteceu na COP27".

Além de lutar para que a COP28 que se realiza no fim do ano no Dubai tenha mais sucesso que a do Egito de 2022, Borrell disse que há outras ações que a diplomacia europeia vai empreender. "Temos de pressionar a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Esta é uma boa oportunidade, temos de estender a finança climática para além do nível dos dadores tradicionais".

No encontro que vai ter com António Guterres no final da semana, Borrell disse que "esta questão fará parte da conversa" com o secretário-geral das Nações Unidas. Atualmente o Banco Mundial procura um novo presidente, depois de David Malpass ser pressionado a sair por uma gaffe relacionada com as alterações climáticas.

Várias entidades consideram que a resposta à transição energética dos países africanos terá de vir dos bancos de desenvolvimento. Sem isso, estes países vão resolver as suas necessidades energéticas recorrendo aos combustíveis fósseis.

