A Comissão Europeia propôs entregar um total de 18 mil milhões de euros em 2023 para o pagamento de despesas correntes e reconstrução da Ucrânia.

Ucrânia

UE quer “dar” 1,5 mil milhões de euros por mês ao país em 2023

Telma MIGUEL A Comissão Europeia propôs entregar um total de 18 mil milhões de euros em 2023 para o pagamento de despesas correntes e reconstrução da Ucrânia. Só a partir de 2033, e ao longo de 35 anos, Kiev terá de pagar o empréstimo, mas com juros muito baixos. Em troca, a UE pede compromisso no reforço das instituições democráticas e da luta contra a corrupção.

Segundo os cálculos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do governo de Kiev, o país vai precisar de uma média de 3 a 4 mil milhões de euros por mês, só para as chamadas despesas correntes. O pacote proposto esta quarta-feira pela Comissão destinar-se-á a pagar salários e pensões e manter o essencial dos serviços públicos a funcionar, incluindo escolas e abrigos.

Irá também – se for aprovado pelos 27 países e pelo Parlamento Europeu – garantir a reconstrução de infraestruturas críticas destruídas pela guerra, tais como estradas, pontes, sistemas energéticos e de abastecimento de água. Os restantes mil milhões que faltam por mês para o país poder funcionar, a Comissão pediu a dadores internacionais que cobrissem esse valor.



Além destes empréstimos, em condições extremamente favoráveis, a Comissão salientou que, individualmente, os países podem contribuir com subsídios para a reconstrução ucraniana, que levará anos e consumirá triliões de euros.

O dinheiro que a União Europeia poderá emprestar a muito longo prazo - 35 anos, e que só começaria a ser pago a partir de 2033 – e com juros muito abaixo dos praticados pelos mercados financeiros não é dado, no entanto, sem contrapartidas. A Ucrânia teria de se comprometer a levar a cabo reformas para “melhorar as regras democráticas, a boa governança, e as medidas anti-fraude e anti-corrupção”.

Estas medidas vigoram aliás, para o financiamento dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, o chamado “mecanismo do Estado de Direito”. Este mecanismo significa que a UE obriga que qualquer país que receba dinheiro dos cofres comunitários obedeça às regras democráticas que estão estabelecidas nos Tratados.

Comissão vai pedir um empréstimo em nome dos 27

No texto em que a Comissão propõe este apoio à Ucrânia, refere-se que o “suporte financeiro será enquadrado por condições, orientadas para fortalecer as instituições democráticas da Ucrânia e preparar o terreno para um esforço de reconstrução bem sucedido, bem como apoiar a Ucrânia no seu caminho para a União Europeia”.

A Ucrânia recebeu o estatuto de país candidato à UE em junho deste ano, em tempo recorde, cerca de dois meses após lhe ter sido entregue o típico dossiê de perguntas para um check-up ao estado do país. Este dossiê dá formalmente início ao processo de adesão.

De país candidato à adesão real ao clube europeu poderá decorrer ainda anos, e há uma lista de objetivos que o país tem que cumprir, sendo a garantia de instituições democráticas sólidas e luta contra a corrupção alguns dos itens principais.

Para reunir estes 18 mil milhões de euros, e tal como foi feito pela primeira vez para realizar a soma do Plano de Recuperação e Resiliência Europeu (um instrumento de 723.8 mil milhões de euros para ajudar os países na retoma pós covid), a Comissão irá pedir um empréstimo junto dos mercados financeiros, em nome de todos os países – o que garante custos mais baixos do dinheiro.

