UE pondera encerramento de fronteiras para impedir avanço de variantes do vírus

A cimeira que se realiza esta quinta-feira pretende encontrar soluções para a rápida expansão das novas variantes e para o descontrolo em vários países.

Quando a expectativa era que o novo ano e as vacinas pudessem aliviar a situação pandémica, a propagação de novas vagas nos diferentes países da União Europeia, a par de variantes do vírus que o tornam mais contagioso, está uma vez mais a ameaçar a liberdade de circulação no espaço Schengen.

Os parceiros da União Europeia vão realizar uma cimeira virtual esta quinta-feira para discutir a situação pandémica e estão a considerar novamente a possibilidade de encerrar fronteiras internas para travar a propagação de novas variantes do vírus, especialmente a do Reino Unido.

As autoridades consideram que esta variante do vírus não é mais mortal e não causa sintomas mais graves mas há indícios de que é mais contagiosa. A Comissão Europeia considera desproporcionado um encerramento generalizado como o que já ocorreu no ano passado entre alguns países nas fases iniciais da crise sanitária. Mas várias capitais acreditam que a restrição da liberdade de circulação transfronteiriça pode revelar-se essencial face à escalada das infeções causadas pelas novas variantes da SRA-CoV-2.



"Talvez tenhamos de tomar novas medidas para restringir a circulação dentro da UE", afirmou uma fonte diplomática em Bruxelas ao El País na véspera da cimeira de hoje. O Governo de Angela Merkel fez mesmo circular um documento não oficial sublinhando a "necessidade urgente de agir para prevenir ou pelo menos abrandar a propagação de variantes do vírus que estão a preocupar".

O texto alemão, ao qual El País teve acesso, advoga a rápida alteração da recomendação do Conselho da UE sobre restrições à liberdade de circulação para incluir a prevalência de novas variantes como um dos critérios para parar a entrada num território.

Berlim defende que todos os países devem comprometer-se a exigir testes (pré-viagem) e quarentena (à chegada) às pessoas provenientes de áreas com uma presença maciça das variantes. E opcionalmente, de acordo com a proposta alemã, cada Estado poderia decidir proibir a entrada a viajantes provenientes destas áreas num raio de até 15 quilómetros.

A proposta poderia desencadear uma cascata de encerramentos de fronteiras, como aconteceu na primeira vaga da pandemia. Berlim defende que a proteção da saúde deve ser conciliada com a manutenção da liberdade de circulação dentro do espaço Schengen. Mas o próprio texto reconhece que, se necessário, apenas devem ser garantidas "as cadeias de abastecimento essenciais e a integridade do mercado interno, em particular o transporte transfronteiriço de bens e fornecimentos".

A UE conseguiu resistir à segunda vaga do vírus sem impor controlos dentro do espaço Schengen, uma medida que permitiu manter a livre circulação de pessoas e bens e manter o pulso económico das cadeias de produção transfronteiriças. O único encerramento quase generalizado na UE ocorreu no final do ano passado, afetando o Reino Unido, que não faz parte do espaço Schengen, e causando o caos à entrada do Canal da Mancha.

O descontrolo da terceira vaga está a causar preocupação em muitos países e a cimeira de hoje parece marcada para marcar o ponto de viragem no sentido de apertar o controlo sobre a circulação. A Comissão Europeia vem à reunião com um documento que insta os Estados membros a acelerar as campanhas de vacinação para imunizar 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde até abril e 70% da população em geral até ao verão.

Mas os 27 governos parecem convencidos de que as novas variantes do vírus estão a espalhar-se muito mais rapidamente do que a capacidade de vacinação. "Só se os Estados membros tomarem medidas conjuntas e coordenadas é que o vírus pode ser efetivamente contido", diz o texto do executivo de Merkel. O documento regista a preocupação gerada pelas "variantes conhecidas até agora, a B117 (mutação britânica) e 501V2 (mutação sul-africana)". E adverte que "há receios de que possam surgir novas mutações".

A Presidente da Comissão Ursula von der Leyen alertou na quarta-feira para os perigos para o mercado interno de um encerramento generalizado das fronteiras. "A mensagem é clara: o encerramento puro e simples das fronteiras não faz qualquer sentido", disse von der Leyen ao Parlamento Europeu. "E não é tão eficaz como medidas muito mais precisas", acrescentou, apelando a uma estratégia de testes e rastreio.

O estabelecimento de centros de ensaio nos pontos de passagem de fronteira é visto como uma possibilidade de tentar manter o trânsito sem problemas, pelo menos dentro da UE. As medidas poderiam ser muito mais draconianas para os viajantes vindos do estrangeiro.

A Alemanha propõe que os Estados devem poder proibir a entrada de quem venha de países terceiros quando o considerarem necessário por razões de saúde pública. Uma proibição que, segundo Berlim, poderia mesmo afetar os cidadãos da UE que tentam regressar aos seus países a partir de fora do território da UE.

