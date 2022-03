UE otimista mas sem consenso quanto à integração da Ucrânia

"Sem vocês a Ucrânia fica sozinha. Provem que estão connosco", pede Zelensky à UE

Apelo surge no mesmo dia em que dois mísseis cruzeiro russos atingiram a cidade de Kharkiv", provocando "dezenas de mortos". Segundo as autoridades ucranianas, esta é "a cidade com o maior número de universidades" do país.