UE leva Hungria a tribunal por lei contra comunidade LGBT+

O país é acusado de discriminação contra as pessoas LGBT+e de censura contra a oposição.

A Hungria foi processada pela União Europeia por alegadas restrições aos direitos LGBTIQ e por impor limites à única emissora de rádio de notícias da oposição do país.



A Comissão Europeia declarou na sexta-feira que vai recorrer ao Tribunal de Justiça da UE para denunciar o país por "discriminação das pessoas LGBTIQ" e por "restringir os direitos da Klubradio a utilizar as radiofrequências", de acordo com uma declaração.

A lei húngara viola as regras da UE, uma vez que "destaca e visa conteúdos que 'promovem ou retratam' aquilo a que se refere como 'divergência da autoidentidade correspondente ao sexo à nascença, mudança de sexo ou homossexualidade' para indivíduos menores de 18 anos", disse a comissão. Separadamente, afirmou que a Hungria está também "em violação da lei da UE ao aplicar condições desproporcionadas e não transparentes à renovação dos direitos de utilização do espetro usado para a radiocomunicação pela Klubradio".

Processo surge depois de relatório da UE

A Hungria mostra-se "surpreendida" com o facto de a UE ter decidido intensificar as ações legais contra aquilo a que chama uma "lei de proteção das crianças", uma vez que a considera uma questão de competência nacional, escreveu a ministra da Justiça Judit Varga no Facebook esta sexta-feira.

Quanto à Klubradio, a governante disse que a autoridade estatal dos meios de comunicação social — liderada exclusivamente por pessoas nomeadas pelo partido no poder — atua de forma independente e que as suas decisões sobre direitos de acesso às frequências foram confirmadas pelos tribunais.

Os casos surgem depois um relatório da UE ter referido, esta semana, haver "sérias preocupações" sobre o cumprimento Estado de direito na Polónia e Hungria. Em abril, a Hungria tornou-se na primeira nação da UE a receber uma notificação formal sob os novos poderes orçamentais do bloco, o chamado mecanismo de condicionalidade, num processo que poderia acabar por negar ao governo do primeiro-ministro Viktor Orbán mais de 40 mil milhões de euros (40,2 mil milhões de dólares) de financiamento da UE.

Polónia na mira da Comissão Europeia

O partido de Orbán, o Fidesz, afirmou que a UE quer estigmatizar a nação pela sua controversa lei de proteção das crianças, que os críticos, incluindo a comissão, dizem restringir os direitos da comunidade LGBTIQ — lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexo e queer.

O processo judicial da UE faz parte de uma investigação que a comissão iniciou há um ano, quando enviou à Hungria uma carta de notificação formal. "Como as autoridades húngaras não deram resposta suficiente às preocupações da comissão em relação à igualdade e à proteção dos direitos fundamentais, e não incluíram qualquer compromisso para remediar a incompatibilidade, a comissão" enviou um parecer fundamentado em dezembro.

Esta sexta-feira, a comissão disse ter também enviado uma notificação por carta à Polónia sobre as preocupações relativas à independência do seu tribunal constitucional. Em dezembro, a UE deu à Polónia um ultimato de dois meses para abordar estas questões. As tensões aumentaram no ano passado depois de o tribunal superior da Polónia ter decidido que algumas leis da UE são incompatíveis com a constituição do país.

