UE envia 3 milhões de comprimidos de iodo para a Ucrânia

Lusa A União Europeia (UE) enviou quase três milhões de comprimidos de iodo, que protegem dos efeitos da radiação, para a Ucrânia e está a constituir reservas estratégicas de capacidades de resposta a riscos de saúde.

Como primeiro passo imediato, a UE conseguiu entregar à Ucrânia quase três milhões de comprimidos de iodeto de potássio, que podem ser utilizados para proteger as pessoas dos efeitos nocivos da radiação, através do Mecanismo de Proteção Civil da UE (rescEU), com a ajuda da Espanha e França, segundo um comunicado do executivo comunitário.

As reservas estratégicas para responder a ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares (QBRN) à saúde pública ascendem ao valor de 540,5 milhões de euros e compõem-se de equipamento médico e medicamentos, vacinas e outras terapêuticas para tratar pacientes expostos a estes agentes.

O rescEU irá ainda fornecer equipamento de descontaminação e equipas de peritos na matéria.

A invasão russa da Ucrânia já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos.



