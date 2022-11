Foram estabelecidos objetivos anuais vinculativos de redução de emissões para setores que representam cerca de 60% do total das emissões da UE.

UE chega a acordo para partilhar esforços de redução de emissões

Os Estados-membros da União Europeia (UE) e os eurodeputados chegaram a um consenso, na noite de segunda-feira, sobre a partilha de esforços para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa do continente e sobre as possibilidades de transporte ou comércio de licenças de emissão entre países.

Com as conversações da COP27 em pleno andamento, os negociadores do Parlamento Europeu e dos 27 estabeleceram objetivos anuais vinculativos de redução de emissões para setores (transporte rodoviário, aquecimento de edifícios, agricultura, pequenas instalações industriais e gestão de resíduos) que representam cerca de 60% do total das emissões da UE.

Estes objetivos variam de país para país, "em função do PIB per capita e da relação custo-eficácia": até 2030, variam entre uma redução de 10% (em comparação com 1990) para a Bulgária e uma redução de 50% para a Dinamarca, Alemanha, Finlândia e Suécia.

Todos os setores têm de reduzir emissões em 55% até 2030

Para os setores em causa, a UE terá de reduzir as suas emissões num total de 40% até 2030.

Os setores não visados já estão abrangidos pelo mercado do carbono e outros regulamentos: o ambicioso plano climático da UE visa reduzir todas as suas emissões, em todos os setores, em 55% até 2030, em comparação com 1990.

Os eurodeputados e os Estados-membros adotaram, sem alterações, os objetivos específicos por país propostos pela Comissão Europeia, com uma trajetória mais estrita, mas também com algumas adaptações.

"Foi encontrado um equilíbrio entre a necessidade de flexibilidade para os países, assegurando simultaneamente uma transição justa e socialmente equitativa, e a necessidade de não comprometer o plano climático", resume um comunicado do Parlamento Europeu.

Países podem adaptar gestão de "licenças" de emissão

Os países que estão a lutar para cumprir as suas obrigações poderão comprar "licenças" de emissão aos países que estão a fazer melhor do que o esperado, até um limite de 10% das licenças para 2021-2025, e 15% para 2026-2030. "O produto destas transações terá de ser atribuído à ação climática", refere a declaração.

Do mesmo modo, os Estados podem "pedir emprestadas" licenças do ano seguinte para utilizar em anos em que as suas emissões estejam acima do limite anual, até um limite de 7,5% das licenças em questão em 2021-2025, depois 5%.

Pelo contrário, nos anos em que as suas emissões forem mais baixas, os Estados poderão "guardar" parte das suas licenças não utilizadas para o ano seguinte.

