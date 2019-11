A União Europeia deu luz verde na terça-feira a 13 novos projetos de defesa para desenvolver a capacidade de resposta militar sem a participação dos Estados Unidos.

UE avança para tecnologia militar sem EUA

A União Europeia deu luz verde na terça-feira a 13 novos projetos de defesa para desenvolver a capacidade de resposta militar sem a participação dos Estados Unidos.

De acordo com a Reuters, nos planos acordados pelos ministros de Defesa da UE, em Bruxelas, França vai encabeçar o desenvolvimento de uma nova tecnologia de deteção de mísseis balísticos e de uma arma eletrônica, em colaboração com Espanha e a Suécia, com o objetivo de capacitar os aviões europeus a enfrentar defesas aéreas hostis.



Também Itália, com conjunto com França, vai desenvolver o protótipo de uma nova classe de navios militares. Já Portugal, Espanha, Suécia e França vão trabalhar na criação de um novo sistema anti-submarinos para proteger as rotas de navegação e comunicação.

As negociações sobre os projetos duraram meses e o presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhou na semana passada a necessidade de uma maior cooperação em matéria de defesa no seio da UE ao referir-se à "morte cerebral" da NATO, uma estrutura liderada pelos Estados Unidos.

São já pelo menos 47 os projetos conjuntos da UE que estão a ser desenvolvidos depois de um pacto assinado entre França, a Alemanha e 23 outros países da UE no final de 2017 para financiar, desenvolver e destacar forças armadas após a decisão do Reino Unido de deixar o bloco europeu.

Embora 22 membros da UE façam parte da NATO, Bruxelas espera lançar um fundo de mil milhões de euros a partir de 2021 para a conceção de novos tanques, navios e tecnologias de defesa europeia

"Não investimos o suficiente na defesa e estes investimentos não são suficientemente eficazes", disse a ministra francesa da Defesa, Florence Parly, à France Inter, na segunda-feira, citando a existência de cerca de 20 tipos de aviões de caça europeus contra seis nos EUA.

