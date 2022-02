Josep Borrell referiu que esta é a primeira tranche, e é imediata, mas “há mais munições preparadas”. Ressalvou, contudo, que continua a ser “oferecida a possibilidade da diplomacia”. Joe Biden anunciou que vai atacar diretamente as elites russas com medidas pesadas.

Mundo 6 min.

Ucrânia

UE aprova “pacote para ferir a Rússia, e muito”, mas guarda sanções piores se a invasão avançar

Telma MIGUEL Josep Borrell referiu que esta é a primeira tranche, e é imediata, mas “há mais munições preparadas”. Ressalvou, contudo, que continua a ser “oferecida a possibilidade da diplomacia”. Joe Biden anunciou que vai atacar diretamente as elites russas com medidas pesadas.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, referiu que esta é a primeira tranche, mas “há mais munições preparadas”. E ressalvou que continua a ser “oferecida a possibilidade da diplomacia”. Os alvos foram os 350 deputados da Duma e 27 instituições e pessoas que interferem e beneficiam da agressão à Ucrânia. E o Estado russo é banido dos mercados financeiros internacionais. Joe Biden avisou que vai atacar diretamente as elites russas com medidas pesadas.

“Não gastámos de um golpe toda a capacidade que temos de responder", foi o recado deixado. "Este pacote também permite ser implementado com rapidez e permite a coordenação com os EUA, Reino Unido e Canadá”, disse, ao fim da tarde desta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês. Jean-Yves Le Drian, que abriu a conferência de imprensa em Paris. Foi logo no final da reunião convocada ontem de emergência para os chefes da diplomacia dos 27 responderem ao discurso beligerante de Putin de segunda-feira à noite. Nesta reunião foram aprovadas as sanções para impor já à Rússia.

Afinal, o que se está a passar entre a Rússia e a Ucrânia? O clima de tensão na fronteira entre os dois países culminou, esta segunda-feira, no reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk por parte de Moscovo. Eis algumas perguntas e respostas para perceber como chegamos aqui.

As sanções aprovadas esta terça-feira têm como alvo 350 membros da câmara baixa do parlamento russo (Duma) e 27 indivíduos e entidades. Estes 27 são pessoas ou entidades que estão ativamente a minar a soberania e a independência da Ucrânia em três áreas: políticos, entidades que apoiam ou beneficiam com o ataque à Ucrânia ou que desenvolvem campanhas de desinformação sobre a Ucrânia e os bancos que financiam os políticos e que permitem as operações militares contra, segundo explicou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

“As medidas vão também impedir o Estado e governo russo de acederem aos nossos mercados de capital e financeiros, limitando o financiamento das suas políticas”, acrescentou.

O pacote, no entanto, não se fica por aqui: é completado pela decisão alemã de cancelar o processo de autorização do NordStream 2, o gasoduto que fornece o gás natural da Rússia à Europa, uma decisão que estava nas mãos do chanceler alemão tomar. “Devo apresentar agradecimento especial à Alemanha”, referiu Borrell. A medida vinha sendo pedida por Boris Johnson e Joe Biden, mas até hoje Scholz não tinha ainda sido capaz de concordar com ela, porque afeta diretamente a capacidade energética da Alemanha.

Na passada segunda-feira, dia 21, ao fim da noite, depois de Putin ter reconhecido as repúblicas separatistas do Donetsk e do Luhansk num discurso televisivo que fica para a história, a UE determinou, poucas horas depois, o congelamento das relações comerciais e financeiras com estas duas regiões. A Casa Branca tomou as mesmas medidas, sincronizada com Bruxelas.

Resposta à Rússia. Alemanha trava autorização do gasoduto Nord Stream 2 Gasoduto iria ligar a Rússia à Alemanha. União Europeia estuda mais sanções concertadas ao regime de Putin que reconheceu na segunda-feira a independência dos territórios ucranianos separatistas pró-Rússia.

Medidas unânimes, como era obrigatório

De acordo com os tratados, as sanções teriam que ser aprovadas por unanimidade e já ontem ao fim da tarde Borrell dissera que essa unanimidade estava assegurada – mesmo com países como a Polónia e a Hungria que estão a ser alvos também de medidas punitivas por parte das instituições europeias. O que Borrell disse ontem e que hoje provou é que no que diz respeito a uma reação à invasão da Ucrânia pela Rússia todos os governos da UE estão no mesmo barco. Alguns queriam mesmo que as medidas fossem mais duras, mas Borrell salientou que se chegou a um compromisso equilibrado e que também é preciso que as medidas possam ser implementadas já.

Este é o primeiro pacote, e “vai doer” sublinhou. Tudo o que vier a seguir dependerá das ações de Putin.

Foi bonita a festa da democracia ucraniana, mas morre aos oito anos

Na apresentação das sanções, Borrell descreveu as horas mais recentes da crise: “O senhor Putin decidiu ontem reconhecer as repúblicas fantoche do Donetsk e de Luhansk e algumas horas depois as forças militares russas entraram no solo ucraniano”. E classificou o ato como “previsível”, e de “extrema gravidade”. E salientou que “a previsibilidade não retira nada à gravidade”.

“Não sou eu quem o diz”, sublinhou. “O Secretário-Geral das Nações Unidas disse que se trata de uma violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia, incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas”. Reconhecendo o talento para o drama e para a manipulação de Putin, Borrell referiu que a escolha da data de 22 de fevereiro para fazer o anúncio de ontem à noite na televisão estatal russa “não é inocente”. “22 fevereiro marca o oitavo aniversário da destituição pelo parlamento ucraniano do antigo presidente e a vitória da democracia que se seguiu. Foi como se o senhor Putin dissesse: a festa da democracia ucraniana acabou”. E escolheu uma data comemorativa.

Prontos para a invasão. Senado russo aprova o envio de soldados para a Ucrânia O passo é necessário para as tropas passarem a fronteira. Secretário-geral da NATO diz que há sinais claros da intenção da Rússia de invadir em larga escala, mas Jens Stoltenberg também salienta que “ainda não é tarde demais para não invadir”.

Josep Borrell explicou que a Bielorrússia e a sua aliança com Putin está debaixo de olho e que além das sanções económicas que a UE está a estudar (impedimento de exportações de bens essenciais para o desenvolvimento tecnológico da Rússia, por exemplo) tem uma “sugestão para alargar os boicotes aos que beneficiam do autoritarismo russo, para o pôr em termos simples, os oligarcas”.

Mas ainda é preciso evitar a guerra

Apesar das medidas anunciadas, Borrell disse que “as sanções são apenas parte da resposta. As ações diplomáticas continuam para evitar uma guerra, um conflito no coração da Europa”.

Existe a possibilidade de “um conflito alargado, por isso precisamos de continuar no seio da ONU e na Organização do Conselho de Segurança, a fazer esforços para trazer a Rússia de volta às negociações”.

Entretanto, uma reunião do ministro dos Negócios Estrangeiros francês com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, que deveria acontecer na quinta-feira, em Paris, foi cancelada. “Tinha-lhe dito que nos encontraríamos em Paris só se não houver invasão da Ucrânia. Tive um telefonema com Lavrov ontem à tarde, foi muito longo e marcámos encontro para quinta, mas nunca me contou as intenções da Rússia, que ele conhecia, porque o telefonema foi quase ao mesmo tempo em que decorria a conferência de imprensa do presidente Putin. Portanto a minha resposta é não”, contou Jean-Yves Le Drian.

Casa Branca reage. Acabaram investimentos e comércio em Luhansk e Donetsk De acordo com um comunicado da Casa Branca, Biden irá assinar uma ordem executiva que proibirá novos investimentos, comércio e financiamento de cidadãos americanos na região de Lukansk e do Donetsk.

Biden anuncia sanções contra Putin

Pouco depois da comunicação das sanções da UE, o presidente norte-americano anunciou também um conjunto de sanções económicas a indivíduos, entidades e bancos russos, em resposta à entrada de tropas da Rússia na região do Donbass. Para Biden é evidente que isto é o "início de uma invasão na Ucrânia".

Num discurso na Casa Branca, sem direito a perguntas, Biden especificou que as medidas tomadas por Washington visam diretamente as elites russas e salientou que a Rússia está excluída do sistema financeiro internacional. Medidas semelhantes às que a União Europeia anunciou. Biden também ameaçou que a Rússia “irá pagar um preço ainda mais alto se continuar com as agressões a Kiev. E congratulou-se por ter convencido o chanceler alemão a deixar em “stand-by” o gasoduto NordStream 2 que forneceria gás natural à Alemanha.

Segundo Biden, será ainda reforçado o contingente de tropas norte-americanas nos países do Báltico.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.