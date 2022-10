Novos ataques russos visaram infraestruturas energéticas na Ucrânia, disse o operador Ukrenergo. Há cortes de energia em várias partes do país.

Ucranianos sem luz após ataques russos

As forças russas "levaram a cabo um novo ataque com mísseis às instalações energéticas das principais redes nas regiões ocidentais da Ucrânia", disse Ukrenergo, que sofreu ataques na sua sede. "A extensão do dano é comparável ou pode exceder as consequências do ataque de 10-12 de outubro", lê-se.



As restrições energéticas estão a ser "aplicadas à força" em várias regiões, incluindo a capital Kiev e a sua região, disse Ukrenergo, prometendo que os seus especialistas "tomarão todas as medidas para restabelecer o fornecimento de eletricidade o mais rapidamente possível".

Redução voluntária

Os ucranianos também reduziram voluntariamente o consumo de eletricidade numa média de 5% a 20%, em poucos dias, disse à AFP o presidente da Ukrenergo, Volodymyr Kudrytsky. "Estamos gratos às pessoas que reduziram o consumo em casa e às empresas que estão a fazer o mesmo", reiterou.

Na Ucrânia ocidental, a eletricidade mas também a água foram cortadas em partes da região de Volhynia.

A cidade de Khmelnytski estava sem energia e as autoridades municipais apelaram aos residentes para estarem preparados para os cortes de água. Na região de Rivne, também a oeste, o Governador Vitali Koval disse que os ataques tinham visado as "infraestruturas energéticas" da região de manhã, danificando as subestações elétricas.

Também foram relatados cortes de energia na região sudoeste de Odessa após "dois ataques com mísseis à infraestrutura energética da região", disse o Governador Maxim Martchenko.





