Apesar de não haver qualquer caso de Coronavirus, população de cidade ucraniana levantou barricadas e lançou pedras contra autocarros que transportavam 45 ucranianos e 27 estrangeiros para quarentena.

Ucranianos evacuados da China apedrejados por temor a Coronavirus

Violentos confrontos com a polícia ocorreram na noite de quinta-feira no centro de uma cidade da Ucrânia contra a chegada seis autocarros que transportavam 45 ucranianos e 27 estrangeiros retirados da província chinesa de Hubei, o epicentro do surto do novo coronavírus. O perigoso cocktail de medo e desinformação num país em que as expressões políticas anti-democráticas ganharam especial força nos últimos anos espoletou uma onda de violência protagonizada pelos residentes de Novi Sanzhari que apedrejaram e tentaram bloquear os autocarros com barricadas.

O primeiro-ministro ucraniano Alexei Goncharuk anunciou na sexta-feira que a Guarda Nacional vai reforçar a segurança dos evacuados. Um total de 300 guardas nacionais vai garantir a segurança destas mulheres e homens que foram admitidos na quinta-feira no centro médico local da Guarda Nacional, disse à imprensa, de acordo com o El País, o chefe do governo local.

A chegada dos evacuados à Ucrânia fez temer que o coronavírus se espalhasse pelo país, um medo que foi encorajado por uma suposta comunicação do Ministério da Saúde afirmando que existiam cinco casos no país. A informação falsa foi enviada por e-mail a todos os contactos do ministério.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, salientou “o perigo de nos esquecermos de que somos todos humanos”. Até ao momento, há a informação de que nove polícias e um civil tiveram de receber tratamento médico. A fim de tranquilizar os habitantes de Novi Sanzhari, onde se encontra o centro médico da Guarda Nacional, a ministra da Saúde, Zoriana Skaletskaya, decidiu aderir à quarentena dos evacuados de Wuhan.

"Vou passar os próximos 14 dias com eles nas mesmas instalações, sob as mesmas condições. Estou confiante de que a minha presença acalmará o povo de Novi Sanzhri e de outras partes do país", escreveu Skaletskaya no Facebook.

O primeiro-ministro, que teve de se deslocar à região, assim como o ministro do Interior, Arsen Avakov, a fim de tranquilizar a população, salientaram que todos os evacuados foram submetidos a exames médicos e nenhum deles tem sintomas de doenças respiratórias. "Temos falado com as pessoas que estão no centro médico. Aqui eles têm tudo o que precisam (...). O governo tem o total controlo da situação", disse.

Com um sistema de saúde com pouco alcance e níveis elevados de corrupção, recentemente o país enfrentou uma epidemia de sarampo quando alguns pais se recusaram vacinar-se e aos seus filhos.

