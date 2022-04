Não serão criados corredores humanitários esta segunda-feira para a evacuação de civis das zonas de combate na Ucrânia, anunciaram as autoridades ucranianas pelo segundo dia consecutivo, acusando a Rússia de "bloquear" e bombardear comboios.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia sem corredores humanitários pelo segundo dia consecutivo

AFP Não serão criados corredores humanitários esta segunda-feira para a evacuação de civis das zonas de combate na Ucrânia, anunciaram as autoridades ucranianas pelo segundo dia consecutivo, acusando a Rússia de "bloquear" e bombardear comboios.

"Hoje, 18 de abril, não haverá, infelizmente, corredores humanitários", disse a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Verechtchuk, no Telegram.



Cinco "poderosos" ataques de mísseis russos atingiram Lviv Cinco "poderosos" ataques de mísseis russos atingiram Lviv, uma grande cidade na Ucrânia ocidental que normalmente está relativamente livre de combates, esta segunda-feira de manhã.

De acordo com Verechtchuk, as negociações com o exército russo são "longas e complexas", especialmente para a cidade devastada de Mariupol, que está em grande parte sob o controlo de Moscovo, e outros locais onde os combates estão a decorrer.

"Os ocupantes russos continuam a bloquear e a bombardear as rotas humanitárias. Portanto, por razões de segurança, foi decidido não abrir corredores", acrescentou.

