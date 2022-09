Esta nova vitória de Kiev na região de Kharkiv pode afetar significativamente a capacidade da Rússia de reabastecer e fornecer apoio logístico eficaz às suas posições na Frente Oriental.

Ucrânia reivindica avanços no sul e recaptura de cidade chave do leste

A Ucrânia anunciou este sábado que as suas tropas atravessaram "várias dezenas de quilómetros" na frente sul, bem como recapturaram uma cidade chave no leste. Uma nova vitória na contra-ofensiva relâmpago de Kiev que lhe permitiu recapturar partes do território.

"Os nossos soldados estão a avançar na linha da frente no sul em várias áreas que vão de duas a várias dezenas de quilómetros", disse Natalia Gumenyuk, porta-voz do comando militar no sul da Ucrânia, aos meios de comunicação locais.

No leste, a Ucrânia afirma ter recuperado o controlo da cidade de Kupiansk, que se encontra nas rotas de abastecimento do exército russo.

Esta nova vitória de Kiev na região de Kharkiv pode afetar significativamente a capacidade da Rússia de reabastecer e fornecer apoio logístico eficaz às suas posições na Frente Oriental.

"Kupiansk é Ucrânia"

No dia anterior, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que as forças de Kiev tinham retomado 30 cidades das tropas russas na região que faz fronteira com a Rússia no nordeste da Ucrânia.

"Kupiansk é Ucrânia", escreveu um funcionário regional nos meios de comunicação social, colocando uma foto de soldados ucranianos na cidade de 27 mil habitantes.

As forças especiais ucranianas também divulgaram imagens mostrando os seus oficiais "em Kupiansk, que tem sido e será sempre ucraniana".

"As forças ucranianas estão a avançar na Ucrânia Oriental, libertando mais cidades e aldeias. A sua coragem acrescentada ao apoio militar ocidental está a dar resultados surpreendentes", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Oleg Nikolenko, nas redes sociais.

"É crucial o envio de armas para a Ucrânia. Derrotar a Rússia no campo de batalha significa ganhar a paz na Ucrânia", acrescentou ele.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã Annalena Baerbock chegou entretanto a Kiev para uma visita surpresa de apoio à Ucrânia.

A Rússia anunciou na sexta-feira que tinha enviado reforços para a região de Kharkiv. Os meios de comunicação estatais russos transmitiram imagens mostrando colunas de veículos blindados e veículos de apoio que conduzem em estradas não construídas.

A maior cidade recapturada pelas forças de Kiev até agora é Balaklyaya, cuja população antes da guerra foi estimada em 30 mil habitantes.

