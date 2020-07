O sequestrador, que reteve quase 20 pessoas num autocarro, numa cidade no noroeste do país, exigiu que o presidente Volodymyr Zelenskiy recomendasse publicamente um documentário protagonizado pelo ator americano como condição para se render.

Ucrânia. Reféns foram libertados depois de presidente recomendar filme com Joaquin Phoenix

O homem armado e com explosivos que sequestrou na esta terça-feira, 21 de julho, um autocarro com quase duas dezenas de pessoas a bordo, na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, rendeu-se durante a noite, depois de o presidente do país ter atendido à uma reivindicação, no mínimo inusitada.



Segundo noticia o The Guardian, o homem rendeu-se à polícia e libertou 13 reféns depois de o presidente do país, Volodymyr Zelenskiy, ter atendido à sua exigência de recomendar o filme-documentário, 'Earthlings', de 2005, protagonizado por Joaquin Phoenix.

Homem armado e com explosivos sequestra autocarro com 20 passageiros na Ucrânia A polícia isolou o centro da cidade, 400 quilómetros a oeste de Kiev, a capital.

Antes disso, enquanto ainda detinha os reféns, o sequestrador, identificado como Maksym Kryvosh, de 44 anos, tinha feito a exigência de que vários responsáveis governamentais admitissem ser "terroristas".

Durante o sequestro do autocarro, o homem chegou a disparar a arma, como relataram os jornalistas que acompanharam o processo que durou várias horas, até chegar ao fim. No entanto, as autoridades não confirmam que tenham resultado feridos.

Porta-voz do gabinete do presidente ucraniano disse que este falou directamente com Kryvosh, por telefone, após o apelo feito por um dos reféns, que falou com os jornalistas enquanto aquele os mantinha presos no autocarro. Depois dessa conversa, o sequestrador, libertou três reféns. Os restantes foram libertados pouco depois de ter sido colocado online um pequeno vídeo a recomendar o filme onde Joaquin Phoenix denuncia os maus tratos aos animais.

“O filme 'Earthlings', de 2005. Toda a gente devia vê-lo,” disse Zelenskiy num video publicado no Facebook, que foi apagado depois de Kryvosh se ter rendido, e substituído por uma menagem de agradecimento à polícia e aos que ajudaram a libertar os reféns.





