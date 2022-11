A ideia é que mais navios saiam por ocasião do aniversário do Holodomor (a grande fome dos anos 1930 na Ucrânia soviética), no final do mês.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia quer evitar grande fome como a de 1930

Bloomberg A ideia é que mais navios saiam por ocasião do aniversário do Holodomor (a grande fome dos anos 1930 na Ucrânia soviética), no final do mês.

O governo ucraniano está a trabalhar com os aliados para financiar novos carregamentos de cereais que saiam por ocasião do aniversário do Holodomor (a grande fome dos anos 1930 na Ucrânia soviética), no final de novembro. Este seria um empurrão simbólico para as discussões que visam alargar o acordo que permite a exportação de cereais dos seus portos devastados pela guerra.

Ancara propõe prolongar por um ano acordo para exportar cereais do país Titular da Defesa turco precisou que pelo menos 431 navios cargueiros zarparam dos portos ucranianos e que os cereais exportados ultrapassam já os dez milhões de toneladas.

Os planos estão numa fase inicial. Não é claro quantos navios poderiam estar envolvidos e quanto custaria, de acordo com altos funcionários próximos do assunto que pediram à Bloomberg para não serem identificados.

Os carregamentos serão dirigidos especificamente aos países mais pobres, segundo uma dessas fontes. Os EUA e o Canadá estão entre os países que estão a considerar participar no exercício de financiamento. A Casa Branca não respondeu a um pedido de reação em tempo útil.

Alimentação "é um direito humano básico"

"O direito à alimentação é um dos direitos humanos básicos. Os ucranianos sabem pela sua própria experiência trágica o que acontece quando uma nação inteira é privada dele", disse Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, à Bloomberg News.

Yermak referiu que a ideia é fornecer cereais a pelo menos 5 milhões de pessoas até ao verão de 2023. O governo de Kiev deverá ceder apoio logístico, incluindo orientação na compra de cereais no mercado, sobretudo a pequenos produtores.

90 anos depois, cereais ucranianos voltam a ser "arma de guerra" O efeito mortífero do uso dos cereais como 'arma' na Ucrânia há 90 anos, narrado no livro Fome Vermelha da historiadora Anne Aplebaum, é agora revivido, à escala global, com o bloqueio das exportações alimentares deste país invadido pela Rússia.

A invasão russa no final de fevereiro agitou o setor agrícola e deixou encalhados os cereais que saíam dos portos ucranianos no Mar Negro antes da guerra. Em julho, um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, mediado pela Turquia, permitiu a retoma dos carregamentos, mas este expira no final desta semana. A Turquia e as Nações Unidas estão a encetar conversações para tentar estendê-lo.

Ucrânia pede reconhecimento de "genocídio"

A associação dos novos carregamentos ao Holodomor, uma fome provocada pelo Homem, teriam um profundo simbolismo. O sentido de identidade nacional dos ucranianos foi aguçado na década de 1930, quando as políticas soviéticas que puniam os agricultores que resistiam às ordens de coletivização produziram o Holodomor, que matou cerca de 7 milhões de pessoas.

O governo da Ucrânia está a pedir ao mundo que reconheça a tragédia como um ato de genocídio, enquanto que a Rússia afirma que a fome resultou da seca. O Holodomor foi mantida fora da história oficial até 1991, data em que o país de 41 milhões de habitantes reconquistou a independência.

Maiores potências reunidas para discutir guerra na Ucrânia e problemas globais Esta é a primeira cimeira do G20 desde que começou a guerra na Ucrânia. O Presidente russo não vai estar presente.

O acordo para a exportação de cereais paira sobre as conversações do G20, esta semana em Bali, Indonésia. O Presidente Joe Biden disse que os EUA estão a tentar evitar o impacto da escassez de combustível e alimentos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.