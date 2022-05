Mariupol continua a ser palco de bombardeamentos, perante a resistência ucraniana na fábrica Azovstal.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia propõe troca de prisioneiros russos por feridos em Azovstal

As forças russas continuam a bombardear a fábrica Azovstal em Mariupol, sul da Ucrânia, ao mesmo tempo que a cidade continua debaixo de fogo, disseram as Forças Armadas ucranianas.



Os bombardeamentos aéreos ocorrem numa altura em que a Ucrânia propôs a Moscovo a troca de prisioneiros russos pela retirada de combatentes feridos que se mantêm nos subterrâneos da instalação metalúrgica, o último bastião da presença armada ucraniana em Mariupol.

4 Imagens divulgadas pelo batalhão Azov mostram soldados ucranianos feridos em Azovstal. AFP

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse que as negociações estavam a decorrer no sentido da retirada dos combatentes, mas que apesar das várias opções "nenhuma é a ideal". Um conselheiro do autarca de Mariupol disse que as forças russas bloquearam todas as vias de retirada da cidade.

A Rússia é a "ameaça mais direta" à ordem internacional, devido à invasão da Ucrânia, declarou esta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Tóquio para participar na 28.ª cimeira UE-Japão.

Moscovo "é hoje a ameaça mais direta à ordem mundial com a guerra bárbara contra a Ucrânia e o perturbador pacto com a China", disse Von der Leyen, depois de um encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, na presença do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Nesta 28.ª cimeira, os dois lados comprometeram-se a reforçar a cooperação para aplicar "fortes sanções" à Rússia, na sequência da invasão na Ucrânia, e a levar à justiça os responsáveis pelos "crimes de guerra" cometidos no conflito.

Os líderes do Japão e da Europa deixaram ainda uma mensagem à China, de defesa de um "Indo-Pacífico livre e aberto" contra a ascensão militar de Pequim na região.

O Indo-Pacífico "é uma região cada vez mais próspera, mas com tensões crescentes", destacou Von der Leyen, assinalando, em particular, os contínuos testes de armamento da Coreia do Norte e o elevado perfil militar da China.

A UE procura ter "um papel mais ativo" e "mais responsabilidade" numa região que considera "vital para a sua prosperidade", acrescentou.

Kishida disse, por sua vez, que tanto o Japão como a UE "discutirão em conjunto quaisquer tentativas de alterar o 'status quo', ou de coerção económica" na região, com vista a promover um Indo-Pacífico "livre e aberto".

Ataque ucraniano na Rússia fez um morto

Um ataque das forças ucranianas contra o sudoeste da Rússia causou esta quinta-feira um morto e três feridos, segundo avançou o governador russo da região alvo do bombardeamento.

Primeiro militar russo acusado de crimes de guerra será julgado na Ucrânia Segundo a investigação do Ministério Público, a 28 de fevereiro, Shishimarin, de 21 anos, matou um homem desarmado que seguia de bicicleta pela estrada na localidade de Chupajivka. Enfrenta uma pena entre 10 e 15 anos de prisão ou prisão perpétua

"Até ao momento, uma pessoa perdeu a vida, morreu na ambulância, e há três feridos", destacou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, numa mensagem divulgada na rede social Telegram, citada pela agência France-Presse (AFP).

Vyacheslav Gladkov referiu, no comunicado, que esta é a situação "mais difícil" na sua região desde que o Presidente russo, Vladimir Putin, determinou o envio de tropas para a Ucrânia, em 24 de fevereiro. O governador acusou a Ucrânia de ter como alvo a vila de Solokhi, especificando que uma casa ficou parcialmente destruída.

A região de Belgorod situa-se maioritariamente na margem direita do rio Donets, no sudoeste da Rússia e fica a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, perto de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana

As autoridades russas nas regiões fronteiriças com a Ucrânia acusam regularmente as forças de Kiev de lançarem ataques contra a Rússia.

