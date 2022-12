Todos os smartphones, computadores portáteis ou tablets que funcionam mas que não estão a ser utilizados podem encontrar melhor destino nas mãos de um ucraniano que precise dele.

Campanha

Ucrânia precisa de computadores e telemóveis e pede ajuda aos cidadãos europeus

Telma MIGUEL Todos os smartphones, computadores portáteis ou tablets que funcionam mas que não estão a ser utilizados podem encontrar melhor destino nas mãos de um ucraniano que precise dele.

Ter ligação internamente e ao resto do mundo é uma das necessidades básicas a que os ucranianos não estão a ter acesso. Com as infraestruturas destruídas, milhões de deslocados e milhares que perderam as suas casas e todos os bens, as autoridades consideram que o país precisa urgentemente de equipamentos eletrónicos e informáticos para serem distribuídos a professores, alunos, hospitais e administração pública. E para o país continuar a funcionar minimamente, pelo menos online.

Só no setor do ensino, estima-se que cerca de 70 mil professores precisem de computadores portáteis para continuarem a lecionar. Cerca de cinco mil escolas nas zonas mais atingidas também precisam de aparelhagem informática para assegurar a educação de 200 mil alunos.

Por causa destas carências, a Comissão Europeia, juntamente com o ministério ucraniano da Transformação Digital e a Digital Europe (uma organização que representa a indústria europeia do setor) estão a organizar uma campanha de recolha de aparelhos (smartphones, computadores portáteis e tablets) para serem enviados para a Ucrânia.

"PortáteisParaUcrânia" à procura de voluntários

Através do Mecanismo de Proteção Civil as empresas podem fazer doações diretamente. Para os cidadãos, neste momento só existe um centro de recolha em Bruxelas, mas a iniciativa "PortáteisParaUcrânia" está à procura de voluntários para criarem centros de recolha nos outros países da União Europeia.

Será também o Mecanismo de Proteção Civil, da União Europeia, que fará chegar os contributos ao seu destino final.

A Comissão Europeia está igualmente a fazer uma recolha interna de equipamento fora de uso mas em boas condições dentro das instituições europeias para enviar para as zonas carenciadas.

