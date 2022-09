A Ucrânia disse nesta sexta-feira ter encontrado cerca de "450 sepulturas" em Izyum, uma descoberta que o Presidente Volodimir Zelensky atribuiu à "ocupação russa.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia. ONU em equipa para investigar valas comuns em Izyum

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos vai enviar uma equipa à Izyum (recentemente libertada da Rússia) para confirmar as alegações das autoridades ucranianas de que foram encontradas centenas de sepulturas e levadas a cabo execuções.

"Os nossos colegas na Ucrânia, da missão de monitorização dos direitos humanos na Ucrânia, estão a verificar estas alegações e pretendem organizar uma visita a Izyum para determinar as circunstâncias da morte dessas pessoas", afirmou Elizabeth Throssell, porta-voz do Gabinete do Alto Comissário, no briefing regular da ONU em Genebra.

O presidente ucraniano tinha dito na quinta-feira à noite que tinha sido encontrada uma "vala comum" em Izyum, sem dar mais pormenores. "Qualquer informação desta natureza é chocante", disse Throssell aos jornalistas em Genebra.

"É por isso que é importante que as circunstâncias das mortes das pessoas que possam estar nestas valas comuns sejam estabelecidas", disse. Quando são encontradas valas comuns, é importante, explicou a porta-voz, verificar se eram militares ou civis, se foram mortos ou morreram em resultado de combate ou causas naturais exacerbadas pela falta de cuidados médicos. "Como se devem lembrar, esta é uma questão que foi levantada repetidamente durante os combates e o cerco de Mariupol", disse ela.

Os jornalistas da AFP que visitaram Izyum a 12 de Setembro viram uma cidade devastada pelos combates, com casas e edifícios públicos destruídos e as carcaças de veículos blindados espalhadas pelas estradas.

As forças russas têm sido acusadas pela Ucrânia de numerosos abusos nos territórios que ocupam, nomeadamente em Bucha, na periferia de Kiev, de onde se retiraram no final de Março e onde foram descobertos os corpos de civis executados.



