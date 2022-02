Os números de vítimas civis aumentam a cada ataque, tal como os habitantes ganham coragem para se fazerem à estrada e deixar o seu país atravessando as fronteiras. Ao quarto dia da invasão há cada vez mais casas destruídas, escasseiam o combustível e os bens alimentares.

Invasão

Guerra já fez 200 mortos, 1.100 feridos ucranianos e 368 mil refugiados

Redação Os números de vítimas civis aumentam a cada ataque, tal como os habitantes ganham coragem para se fazerem à estrada e deixar o seu país atravessando as fronteiras. Ao quarto dia da invasão há cada vez mais casas destruídas, escasseiam o combustível e os bens alimentares.

Após uma noite "muito dura" com grandes explosões e invasões a várias cidades ucranianas pelas tropas russas, com mísseis de Putin a caírem em bairros residenciais, um dos quais atingiu um hospital pediátrico em Kiev, vitimando mortalmente uma criança de seis anos, o dia continuou intenso.

De acordo com informações do governo ucraniano os ataques russos terão feito até agora cerca de 200 vítimas mortais, entre elas crianças, e mais de 1.100 feridos. Isto de acordo com a última estimativa.

Com a invasão a ganhar intensidade, as cidades a ficarem destruídas, as pessoas a refugiarem-se em locais mais seguros, do que nas suas casas, como nas estações de metro em Kiev, e com os bens essenciais a escassear, muitos habitantes tomam a decisão de deixar o país. Querem fugir da guerra.

Rússia com forças de dissuasão nuclear em alerta máximo. Ucrânia aceita negociar Putin reage às "declarações agressivas dos países da NATO". E o presidente ucraniano aceita iniciar as negociações do cessar fogo na fronteira da Bielorrússia, perto de Chernobyl.

Fugir da guerra

Pelas estradas da Ucrânia, em direção às fronteiras, sobretudo da Polónia, há milhares de carros, e longas filas de trânsito.

Com os aeroportos encerrados, as pessoas só conseguem sair do país por via terrestre, ou de automóvel, autocarros e de comboio. Ou mesmo a pé.

Em todo o lado, os habitantes que querem abandonar a sua terra esperam horas para embarcar nos transportes públicos, ou sentados nos seus carros, ou esperando horas nas filas para chegarem às fronteiras.

Já há 368 mil refugiados

Segundo as Nações Unidas serão já cerca de 368 mil os refugiados que fugiram dos combates na Ucrânia para os países vizinhos, desde a invasão russa desencadeada na quinta-feira, e o número continua a aumentar.

Este número "baseia-se nos dados fornecidos pelas autoridades nacionais", sublinhou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados num tweet.

Grande parte dos refugiados dirigiu-se para a Polónia, onde as autoridades contabilizaram a chegada de cerca de 165 mil pessoas desde quinta-feira.

Portugal bloqueia espaço aéreo a aviões russos. É o 25º da Europa Tal como os seu homólogo luxemburguês e outros europeus, o ministro dos Negócios Estrangeiros Português anunciou que o país vai proibir a avião russa de sobrevoar os céus portugueses. Áustria, Espanha e Canadá, são os mais recentes.

No sábado, os guardas fronteiriços precisaram ter registado 77.300 pessoas chegadas à Polónia, provenientes da Ucrânia. Na fronteira esperam-nos familiares ou equipas especiais criadas para os acolher.

Além da Polónia, há refugiados a chegar à Moldávia, Hungria, Eslováquia e Roménia.





