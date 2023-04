Macron e Xi Jinping sublinharam também a rejeição de armas nucleares no conflito na Ucrânia. UE deixou aviso para que Pequim não envie armas a Moscovo.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia. França e China apelam a negociações de paz em declaração conjunta

Os Presidentes de França e da China, Emmanuel Macron e Xi Jinping, respetivamente, apelaram esta quinta-feira à realização de negociações o “mais rápido possível” para pôr fim à guerra em curso na Ucrânia e rejeitaram o uso de armas nucleares.

Em declarações conjuntas depois de uma reunião bilateral no Grande Palácio do Povo, em Pequim, Macron defendeu ser necessário “retomar as discussões o mais rápido possível para construir uma paz duradoura” e exortou o presidente chinês a interceder junto de Vladimir Putin para pôr fim ao conflito.

"Sei que posso contar consigo para trazer a Rússia à razão e todos à mesa das negociações", disse o líder francês citado pela AFP.

Voltar às conversações de paz foi um dos apelos deixados pelos dois dirigentes políticos. É necessário "retomar as conversações o mais depressa possível para construir uma paz duradoura", afirmou Emmanuel Macron no final da reunião, enquanto Xi Jinping defendeu o "reinício das conversações de paz o mais depressa possível".

O líder chinês sublinhou também que “armas nucleares não podem ser usadas” e condenou qualquer “ataque contra civis”.

UE avisa China sobre possível entrega de armas a Moscovo

Embora não o tenha dito diante dos jornalistas, segundo um diplomata francês, citado pela AFP, Emmanuel Macron também "instou Xi Jinping a não entregar nada à Rússia que fosse utilizado na sua guerra contra a Ucrânia", numa altura em que o Ocidente teme que a China esteja a fornecer armas ao país.

Na reunião trilateral que se seguiu e na qual esteve igualmente presente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen terá avisado Pequim que "armar o agressor iria contra o direito internacional e prejudicaria significativamente a relação" entre a União Europeia e a China, segundo afirmou a própria em conferência de imprensa.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

(Com Lusa e AFP)

