O exército ucraniano acusou os combatentes separatistas de atacar a localidade de Stanytsia Luhanska, incluindo um jardim-de-infância.

Mundo 3

Tensão

Ucrânia e separatistas pró-russos trocam acusações após bombardeamento de jardim-de-infância

AFP O exército ucraniano e os separatistas pró-russos acusaram-se mutuamente, esta quinta-feira, de bombardear e escalar o conflito no leste da Ucrânia, que se encontra em conflito desde 2014, no meio de uma crise entre Moscovo e o Ocidente.

Numa publicação no Facebook, o exército ucraniano acusou os combatentes separatistas de atacar a localidade de Stanytsia Luhanska "com particular cinismo", incluindo um jardim-de-infância.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Segundo dados preliminares, duas pessoas foram feridas", acrescentou a publicação, acrescentando que o ataque danificou infraestruturas e que "metade da localidade ficou sem eletricidade".



As fotos divulgadas pelo exército mostram um buraco na parede da escola e tijolos espalhados à volta de uma sala entre os brinquedos das crianças.

"Apelamos a todos os nossos parceiros para que condenem rapidamente esta grave violação dos acordos de Minsk pela Rússia num contexto de segurança já tenso", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kouleba, no Twitter.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: Facebook Exército Ucraniano

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Facebook Exército Ucraniano Foto: Facebook Exército Ucraniano Foto: Facebook Exército Ucraniano

Por sua vez, as autoridades da região separatista de Luhansk, citadas pela agência noticiosa russa Interfax, anunciaram que "a situação na linha da frente deteriorou-se durante as últimas 24 horas".



O chefe da milícia nesta região, Ian Lechtchenko, acusou o exército ucraniano de "tentar empurrar o conflito para uma escalada".

Rússia anuncia nova retirada militar da Crimeia A televisão estatal russa mostrou um comboio carregado de camiões militares a atravessar a ponte que liga a Crimeia ao território russo. EUA não estão convencidos.

O exército ucraniano tem vindo a combater os separatistas pró-russos apoiados por Moscovo nas regiões de Donetsk e Luhansk desde 2014, um conflito que já deixou mais de 14 mil mortos e mais de 1,5 milhões de deslocados.

As acusações mútuas surgem quando a Rússia é acusada de reunir mais de 100 mil soldados nas fronteiras da Ucrânia, em preparação para uma suposta invasão.

Os Estados Unidos disseram na quarta-feira que Moscovo estava a tentar criar "pretextos" para atacar a Ucrânia. Moscovo nega qualquer intenção de invasão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.