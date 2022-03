Este esboço de um plano engloba um cessar-fogo e a retirada russa do território ucraniano, se Kiev declarar neutralidade e aceitar limites às suas forças armadas.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia e Rússia com plano provisório de paz

Este pode ser um passo para o fim do conflito. De acordo com três pessoas envolvidas nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia citadas pelo Financial Times (FT), há um "plano de paz provisório" com 15 pontos já alinhado.

Segundo o FT, há "progressos significativos" com este plano, que engloba um cessar-fogo e a retirada russa do território ucraniano, se Kiev declarar neutralidade e aceitar limites às suas forças armadas.

Os negociadores ucranianos e russos discutiram os pontos na íntegra, pela primeira vez, na segunda-feira, avança o jornal norte-americano. Entre eles, está a renúncia por parte da Ucrânia às suas ambições de se juntar à NATO e a promessa de não acolher bases militares ou armamento estrangeiro em troca da proteção de aliados como os EUA, Reino Unido e Turquia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu na passada terça-feira que a Ucrânia não poderá integrar a NATO, uma das exigências da Rússia para terminar a guerra, e disse que os ucranianos estão a tomar consciência dessa impossibilidade.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, disse também nesta quarta-feira que "um estatuto de neutralidade da Ucrânia está a ser seriamente discutido" pelas equipas negociais russa e ucraniana, e o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sugeriu os modelos da Suécia e da Áustria como fortes possibilidades para o país invadido.

O FT escreve que, para o lado ucraniano, não deixa de haver ainda alguma desconfiança quanto aos verdadeiros motivos que levar Putin a negociar porque poderá ser apenas uma manobra de diversão.





