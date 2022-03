Chefe da Cruz Vermelha Internacional deslocou-se a Moscovo para pedir medidas que garantam a solução das "questões humanitárias prementes" na Ucrânia, quando passa um mês desde a invasão russa e a situação se degrada em várias cidades.

Ucrânia e Rússia chegam a acordo para nove corredores humanitários

A Ucrânia e a Rússia chegaram a acordo para o estabelecimento de nove corredores humanitários, com o objetivo de evacuar civis de várias cidades, anunciou este manhã a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, na sua página de Facebook.

Segundo a responsável, os corredores através dos quais os civis podem ser evacuados de forma segura serão abertos nas regiões de Donetsk, Zaporizhzhia, Kyiv e Lugansk, onde ao início desta manhã tinha sido anunciado um cessar-fogo.

O governador da região separatista, Serhiy Haidai, disse na rede Telegram, segundo noticiou a AlJazeera, ter sido alcançado um acordo sobre um cessar-fogo local, a partir das 9h locais, a fim de permitir a evacuação de civis encurralados por combates.

Para a população de Mariupol, cidade que está cercada pelas forças russas e que é a mais atingida nesta fase, a possibilidade de saída mais próxima é através do corredor criado através de Berdyansk, que fica a 84 km de distância.

Antes disso, Iryna Vereshchuk tinha acusado as forças russas de capturarem 11 motoristas de autocarro e quatro trabalhadores das equipas de salvamento que se dirigiam a Mariupol para evacuar civis.

"As tropas de ocupação violaram o acordo e não deixaram os autocarros passar para a evacuação de Mariupol", acusou numa mensagem publicada na sua página do Facebook, esta madrugada.

A coluna humanitária estava a seguir uma rota perto da cidade de Mangush, mas segundo a governante, no posto de bloqueio russo à entrada dessa localidade, "os ocupantes retiveram 11 autocarros e 2 carros" de emergência. "A partir das 21h15, o destino de 11 motoristas e 4 funcionários" dos outros dois veículos passou a ser "desconhecido", disse, exigindo a sua libertação.

Chefe da Cruz Vermelha em Moscovo para discutir assistência humanitária

O presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) deslocou-se a Moscovo para falar com o governo russo sobre as "questões humanitárias prementes" na Ucrânia.

Peter Maurer chegou na terça-feira à capital russa, onde deverá ficar dois dias e onde "tenciona falar sobre as urgentes questões humanitárias a serem abordadas para aliviar o sofrimento das pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia", refere a instituição num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Peter Maurer, presidente da Cruz Vermelha Internacional. AFP

"A devastação causada pelo conflito nas últimas semanas, bem como oito anos de conflito em Donbass, tem sido vasta. Há medidas práticas orientadas pelo direito humanitário internacional que as partes devem tomar para limitar o sofrimento. Estive em Kiev na semana passada e estou em Moscovo esta semana para continuar a discussão com as autoridades sobre estas medidas", afirmou Peter Maurer, numa declaração citada pelo comunicado.

O chefe da Cruz Vermelha deverá encontrar-se com os ministros russos dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, e da Defesa, Sergei Shoigu, assim como com o presidente da Cruz Vermelha russa, "que está a realizar um trabalho significativo de assistência aos que chegaram à Rússia depois de terem fugido das suas casas em Donbass", refere o comunicado do organismo.

A Cruz Vermelha lembra "que para que a resposta humanitária seja mais eficaz, neutra e imparcial, o espaço humanitário deve ser acordado e respeitado para que esta assistência tão necessária chegue àqueles que dela necessitam".

Por que é que Mariupol é tão importante para a Rússia? A queda de Mariupol seria, na mesma medida, uma grande vitória para a Rússia e um golpe duro para a Ucrânia. Explicamos porquê.

Esta quarta-feira, cerca de 100.000 pessoas ainda continuavam presas na cidade cercada de Mariupol, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referindo que enquanto se espera por um possível cessar-fogo, essas pessoas estão "em condições desumanas", presas nas ruínas da cidade "sob cerco total, sem comida, sem água, sem medicamentos, sob constantes bombardeamentos".

Na semana passada o chefe da Cruz Vermelha Internacional apelou a que "o sofrimento de Mariupol não se torne o futuro da Ucrânia", pedindo o estabelecimento de acordos concretos que permitiram a passagem segura para fora de cidades como Mariupol. "Os civis devem poder abandonar as zonas de violência. Os pormenores específicos devem ser acordados e amplamente partilhados", exortou.









