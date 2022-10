Há competições entre jovens, concertos ou espetáculos. Em Kryvyi Rig, vive-se uma nova normalidade debaixo da terra.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia. Continuar a viver no subsolo da linha da frente

Redação Há competições entre jovens, concertos ou espetáculos. Em Kryvyi Rig, vive-se uma nova normalidade debaixo da terra.

Em Kryvyi Rig, no sul da Ucrânia, a linha da frente da guerra está mesmo ali. Ao fugir da violência e da, os ucranianos refugiam-se em bunkers onde a vida parece continuar.

Neste dia, há uma competição de artes marciais. Raparigas e rapazes estão prontos para as finais da prova municipal anual, num abrigo construído nos anos 1960 contra um possível ataque nuclear durante a Guerra Fria.

Competem em tapetes quadrados à medida sob o olhar atento dos pais. Os ecos do altifalante reverberam acima do nível da terra. "Psicologicamente, é importante para as crianças verem que os adultos não as esqueceram", diz à AFP Anatoli Voloshin, treinador nacional. "Há meses que não vão à escola. Eles precisam de sentir que contam novamente".

Voloshin atua como "mestre de cerimónias" no lugar do vice-prefeito, Sergei Miliutin, que ficou retido em trabalho por causa dos cortes de energia que afetam a cidade.

"Por favor, não desistam"

Após oito meses de guerra, Miliutin, 45 anos, habituou-se a estar sempre ao telefone. As últimas notícias da frente deixam-no de bom humor: as forças russas foram afastadas a cerca de uma hora de carro dos arredores de Kryvyi Rig - cidade do Presidente Volodymyr Zelensky e da mulher.

"Claro que estou fisicamente cansado", admite. "Mas cheguei ao ponto em que estou a sobreviver. Temos de manter a calma e poupar energia. Ninguém sabe quanto tempo isto vai durar".

Kryvyi Rig, como outras cidades industriais na Ucrânia, está a tentar encontrar uma espécie de equilíbrio entre o desespero e a alegria.

A aproximação de cada míssil ou - cada vez com maior frequência - de um drone suicida é anunciada pelas sirenes. Dia e noite. Mas a vida segue - ou tem mesmo de seguir. Em bairros completamente destruídos pessoas fazem compras ou passeiam os carrinhos de bebé e animais.

O vice-prefeito não sabe como conseguir que estas pessoas levem as sirenes tão a sério como nos primeiros tempos da guerra. "Passamos o nosso tempo a lembrar às pessoas 'por favor, por favor, não desistam'", insiste.



Escolas e cinemas estão fechados na Ucrânia por causa da ameaça de bombardeamentos. Para devolver alguma semelhança de normalidade à vida dos residentes, Kryvyi Rig transformou o seu abrigo nuclear num local para espetáculos, concertos e eventos desportivos para distrair quem foge da morte.

Miliutin diz que foram precisos vários meses para que todos se apercebessem de que era possível viver quase normalmente graças estes bunkers. "Todos estão muito felizes lá em baixo", diz o treinador Voloshin. "É como se não houvesse guerra". Será que é mesmo assim?





Com AFP.

