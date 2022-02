Ucrânia. Começou tansferência de reforços norte-americanos para a Polónia

Reino Unido "Partygate". Quatro elementos da equipa de Boris Johnson apresentam demissão

Depois do diretor de comunicação do governo, Jack Doyle, e da conselheira, Munira Mirza, terem pedido a demissão, o chefe de gabinete, Dan Rosenfield, e o secretário particular do Primeiro-ministro, Martin Reynolds, também abandonaram as suas funções.