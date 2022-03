Acusação é feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano depois do relato de uma residente de Kherson, cidade ocupada pelas tropas russas.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Ucrânia acusa soldados russos de violarem mulheres

Catarina OSÓRIO Acusação é feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano depois do relato de uma residente de Kherson, cidade ocupada pelas tropas russas.

O Governo ucraniano acusa os soldados russos em Kherson de terem violado mulheres, depois de terem surgido relatos de cidadãs locais. A informação é veiculada pela CNN, Newsweek e Reuters. Os russos tomaram a cidade ucraniana na semana passada.

De acordo com a Reuters e a revista Newsweek, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, alegou na sexta-feira ter havido "numerosos casos" de soldados russos a violarem mulheres na Ucrânia.

As declarações foram proferidas num evento online organizado pela London's Chatham House, um centro de reflexão no Reino Unido, mas o Governo não deu provas concretas sobre as alegações.

"Quando as bombas caem sobre as vossas cidades, quando os soldados violam mulheres nas cidades ocupadas, e temos numerosos casos de, infelizmente, quando soldados russos violam mulheres em cidades ucranianas, é difícil, claro, falar sobre a eficiência do direito internacional", disse Kuleba, citado pela Newsweek.

Em declarações à CNN, uma residente de Kherson Svetlana Zorina, relatou recentemente ter ouvido falar de um incidente de violação e morte de uma mulher por um soldado russo e afirmou que está instalado o medo entre a população local, com a cidade tomada pelas tropas russas.

A jornalista responsável pela história publicou um excerto da entrevista com a residente onde pode ler-se em português: "eles já começaram a violar as nossas mulheres. Há informação vinda de pessoas que conheço pessoalmente, do que aconteceu a uma rapariga de 17 anos, e depois mataram-na. Estamos aterrorizados e com medo, mas não vamos desistir".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Na semana passada a maioria dos países membros do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) votou a favor da condenação das violações dos direitos humanos na Ucrânia e para a criação de uma comissão independente para investigar as possíveis violações.

A resolução foi aprovada com 32 votos a favor, dois contra (Rússia e Eritreia) e 13 abstenções, estas últimas de países próximos da Rússia, entre eles a China, Cuba e Venezuela.

As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

Segundo a ONU, o conflito já provocou mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia, entre outros países.

(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.