Ucrânia acusa Rússia de raptar mais de duas mil crianças

Guerra na Ucrânia

De acordo com o Governo ucraniano, 2.389 crianças foram levadas ilegalmente para território russo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano acusou a Rússia de retirar ilegalmente mais de duas mil crianças ucranianas das regiões de Donetsk e Luhansk e de levá-las para território russo.

"Segundo as informações recebidas, a 19 de março, as forças de ocupação russas deportaram ilegalmente para o território da Federação Russa 2.389 crianças, que se encontravam nos distritos ocupados de Donetsk e Luhansk. A deslocação forçada de civis para o território do Estado agressor - nomeadamente crianças - mostra sinais de rapto. Tais ações constituem uma violação grosseira do direito internacional, em particular do direito humanitário internacional", lê-se na declaração do ministério, apelando ainda à comunidade internacional para reagir imediatamente.

"Os factos sobre o rapto de crianças, bem como centenas de outros factos de crimes cometidos por ocupantes russos contra civis na Ucrânia estão a ser minuciosamente investigados pelas agências de aplicação da lei. Os perpetradores destes crimes serão levados à justiça", garantiu o ministério.

Também a procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, fez a mesma denúncia via Twitter. "As tropas russas não estão só a matar as nossas crianças, mas também a levá-las para a Federação Russa", escreveu.

A embaixada norte-americana em Kiev já se pronunciou sobre esta acusação por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucranianos. "Isto não é a assistência. É rapto", escreveu a embaixada no Twitter.

