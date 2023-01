O Comité está a ponderar autorizar os atletas russos a participarem nos Jogos Olímpicos de 2024 sob bandeira neutra.

Paris2024

Ucrânia acusa Comité Olímpico de ser "promotor da guerra" com a Rússia

AFP O Comité está a ponderar autorizar os atletas russos a participarem nos Jogos Olímpicos de 2024 sob bandeira neutra.

A presidência ucraniana subiu, esta segunda-feira, o tom das críticas ao Comité Internacional Olímpico (CIO), que acusa de ser um "promotor da guerra", uma vez que está a ponderar conceder uma autorização aos atletas russos para participarem nos Jogos Olímpicos de 2024 sob bandeira neutra.

"O CIO é um promotor da guerra, da morte e da destruição. O CIO vê alegremente a Rússia destruir a Ucrânia e depois oferece-lhe uma plataforma para promover o genocídio" dos ucranianos, escreveu no Twitter o conselheiro da presidência Mykhailo Podoliak, visando pessoalmente o alemão Thomas Bach, presidente do Comité.

"É óbvio que o dinheiro que compra a hipocrisia olímpica não cheira ao sangue da Ucrânia. Não é assim, Sr. Bach?", atirou.

Paris2024. Já abriu a bilheteira para os Jogos Olímpicos Serão vendidos quase três milhões de bilhetes durante esta primeira fase de venda.

Zelensky escreve a Macron

Face à invasão russa de fevereiro de 2022, que deixou a Ucrânia debaixo de fogo, Kiev exige que os atletas da Rússia e da Bielorrússia, aliada do Kremlin, sejam banidos dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris.

Mas, na quarta-feira, o CIO disse que está a "estudar" a possibilidade de lhes permitir competir sob uma bandeira neutra. Os russos e os bielorussos foram excluídos da maioria das competições internacionais desde o início da guerra.

Alemanha não vai permitir que guerra seja entre Rússia e NATO O chefe do governo alemão considerou tratar-se "de apoiar a Ucrânia", de "ter um debate sério" para tomar decisões necessárias e não "uma competição [para ver] quem manda mais armas".

As propostas suscitaram a ira dos ucranianos. O presidente Volodymyr Zelensky denunciou na sexta-feira a "hipocrisia" do COI e convidou Thomas Bach a visitar Bakhmut, um dos pontos mais críticos da guerra com a Rússia.

No domingo, Zelensky revelou no seu discurso diário que escreveu uma carta a Emmanuel Macron sobre o assunto. "Os Jogos Olímpicos e os Estados terroristas não se devem cruzar", declarou. Na quinta-feira, o ministro do Desporto da Ucrânia ameaçou boicotar a competição.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.