A banda de rock irlandesa atuou este domingo na capital ucraniana depois de um convite do presidente Zelensky.

Guerra na Ucrânia

U2 dão concerto surpresa no metro de Kiev

Bloomberg Bono e The Edge, membros da banda de rock irlandesa U2, atuaram este domingo numa estação de metro no centro de Kiev, depois de terem sido convidados pelo presidente Volodymyr Zelenskiy a ir à Ucrânia.

Na sua conta no Twitter, a banda descreveu a visita como um gesto de apoio ao povo ucraniano e ao líder do país numa altura em que a guerra da Rússia entra no seu terceiro mês.



Às lendas do rock juntaram-se a banda ucraniana Antytila e o seu vocalista Taras Topolia, que em fevereiro assinou um contrato com as forças armadas da Ucrânia e tem estado ao serviço do exército desde então.

4 Bono e The Edge numa visita ao local de uma vala comum na cidade ucraniana de Bucha, este domingo Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Acompanhado de The Edge na guitarra acústica, Bono interpretou "With Or Without You" e "Angel of Harlem" dos U2 na plataforma da estação de metro de Khreshchatyk, no centro da cidade, que tem sido utilizada como abrigo antiaéreo. Topolia juntou-se aos U2, envergando o seu uniforme do exército, para cantar o clássico "Stand by Me" de Ben E.King.

A indústria da música tem mostrado o seu apoio aos artistas ucranianos desde a invasão da Rússia. A banda Antytila já tinha recebido um convite do cantor-compositor inglês Ed Sheeran para trabalhar com ele num remix do tema "2 step", cujo videoclip foi gravado em Kiev.

Outro músicos ucraniano, Andriy Khlyvnyuk, o vocalista da BoomBox, inspirou os Pink Floyd a gravar e interpretar uma nova canção pela primeira vez em mais de 20 anos. Os clássicos roqueiros e Khlyvnyuk gravaram "Hey Hey Rise Up", cantada em ucraniano, que, segundo eles, simboliza a resistência da nação.