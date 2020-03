Centenas de migrantes são transportados ao longo da fronteira com a Grécia no que parece ser uma técnica para dificultar o trabalho da polícia helénica.

Turquia usa refugiados para pressionar UE



O êxodo de populações inteiras de África e do Médio Oriente em fuga da guerra e da instabilidade económica esbarra com a política de imigração da União Europeia que reforçou as restrições nas últimas duas décadas. Vários países a sul como Espanha, Itália e Grécia levantaram vedações e barreiras para impedir a entrada de cidadãos extra-comunitários, os pedidos de asilo são mais difíceis e os direitos humanos, em muitas ocasiões, vulnerados. Aquilo a que os ativistas chamaram muitas vezes de Europa Fortaleza é cada vez mais uma realidade.

Com a intervenção das forças armadas sírias, apoiadas pela Rússia, para expulsar do seu território grupos extremistas e tropas turcas, Ancara decidiu pressionar a União Europeia usando os refugiados sírios como moeda de troca. De acordo com o El País, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan decidiu transferir a pressão para a fronteira europeia como nas antigas batalhas: sitiando o muro em vários pontos com gente em busca de segurança.

"Erdogan disse-nos que a fronteira estava aberta. Viemos até Edirne, mas a polícia [turca] impediu-nos. Disse-nos que não podíamos ir para o posto fronteiriço de Pazarkule e dirigi-nos para o rio, onde há barcos para atravessar. Mas do outro lado os gregos roubam tudo e mandam-te de volta para a Turquia", explica Muhammed Hussein, um refugiado afegão. A fronteira terrestre entre a Turquia e a Grécia estende-se por 212 quilómetros, sendo o rio Evros a fronteira natural entre os dois países.

Ao redor da entrada de Pazarkule-Kastanies (no norte da fronteira), por outro lado, há 10 quilómetros onde o limite territorial é marcado por uma vedação construída em 2012 pela Grécia. É nesta área que mais de 5 mil pessoas se concentram com as autoridades gregas a decretarem, segundo o El País, o encerramento completo do posto fronteiriço com cercas e rolos de arame farpado. Agora há aqui um acampamento improvisado. "Estamos melhor agora, trouxeram-nos casas-de-banho portáteis e há entrega de alimentos. E o helicóptero grego já não sobrevoa tanto como antes", explica um iraniano através do WhatsApp ao El País uma vez que as autoridades turcas proibiram o acesso à imprensa estrangeira desde a noite de sábado.

As tentativas de passar esta linha que separa os dois países foram repelidas pela polícia com o recurso a gás lacrimógeneo. Outros refugiados conseguirar furar a cerca usando alicates fornecidos alegadamente pelas forças de segurança da Turquia, algo que um refugiado confirmou ao El País.

De acordo com o mesmo jornal, centenas de migrantes também estavam concentrados na zona Ipsala-Kipoi, no sul da fronteira, mas foram transportados a frente e para trás em autocarros e carrinhas pertencentes a empresas privadas - em sintonia com as autoridades turcas fazem escolta - para serem distribuídos ao longo da fronteira, no que parece ser uma técnica do governo de Ancara para gerir o fluxo migratório, aplicando pressão em vários pontos ao longo da fronteira grega para tornar o trabalho das forças de segurança mais difícil.

"A Turquia está a usar essas pessoas pobres para alcançar os seus objetivos", denuncia uma fonte do governo grego que pediu anonimato ao El País.

Todos os que atravessam o rio são devolvidos pelos gregos à Turquia, depois de serem despojados de todos os seus pertences. A Grécia fortificou a sua fronteira enviando numerosos reforços militares e policiais e pediu ajuda à agência europeia Frontex, que enviará nos próximos dias 700 agentes, assim como barcos e veículos de patrulha. Além disso, numa demonstração de força, as forças armadas gregas iniciaram esta semana manobras militares usando fogo real na zona de Evros e ao largo da costa de Lesbos.

O governo grego afirma ter impedido 25 mil tentativas de entrada desde o fim-de-semana. Erdogan afirmou que "mais de 100 mil já passaram" e que "em breve mais de um milhão o fará".

Erdogan garantiu que a UE ofereceu à Turquia mais de mil milhões de euros para receber os refugiados - além dos seis mil milhões acordados em 2016 - uma oferta que o líder turco rejeitou porque exige que os países europeus se envolvam realmente na solução da crise humana na Síria: "A Europa não tem escolha. Tem de aceitar os refugiados".

