Turquia retém um carregamento de respiradores comprado por Espanha

O material produzido na Turquia e comprado por Espanha destinava-se ao combate ao novo coronavírus e foi retido por Ancara para o caso de vir a ser necessário naquele país.

O governo espanhol foi obrigado a desistir, pelo menos nas próximas semanas, aos respiradores que várias das suas regiões tinham comprado à Turquia. Este material continua bloqueado naquele país depois de as autoridades locais terem decidido guardá-lo para o caso de vir a ser necessário na batalha contra o novo coronavírus.

A ministra espanhola dos Negócios Estrangeiros, Arancha Gonzalez Laya, admitiu na sexta-feira, em conferência de imprensa, que este material "não sairá agora" da Turquia, mas que espera poder retomar estas compras dentro de algumas semanas. "A Turquia impôs restrições à exportação de produtos médicos, motivadas pela necessidade de material sanitário", argumentou, em resposta a perguntas de jornalistas.

A braços com uma grave crise sanitária, de acordo com o El País, a ministra preferiu evitar controvérsias e destacou este sábado que Ancara tinha permitido a saída da maior parte das remessas pendentes e que "a única licença não autorizada até à data é a relativa a respiradores comprados a uma empresa turca pelos governos de Castilla-La Mancha e Navarra", de acordo com uma declaração oficial. O governo quer assim dissipar a ideia de que a Turquia está a roubar material àqueles que o compram e atribui a revogação da licença de exportação ao receio de escassez de respiradores naquele país, material fundamental para a recuperação dos doentes com coronavírus.

Segundo o El País, o ministério sublinhou igualmente que tanto o responsável pelo ministério como a embaixada espanhola têm tomado medidas para permitir a entrega deste material mas que até agora não foi possível. A Turquia tinha anteriormente entregue a Espanha um carregamento de 25 toneladas de máscaras, batas e gel desinfetante, que foi enviado como parte da colaboração entre aliados da NATO. O avião chegou esta semana a Madrid mas para os respiradores, de momento, não há qualquer previsão da sua chegada.

São pelo menos duas as comunidades, Castilla-La Mancha e Navarra, que esperam os respiradores. Um porta-voz do governo regional de Castilla-La Mancha assegurou ao El País que compraram 150 respiradores há três semanas através de um fornecedor espanhol. Pagaram três milhões de euros. A Turquia, acrescenta, mantém-nos na alfândega há duas semanas. Segundo esta fonte, tanto na quarta-feira como na quinta-feira, a Turquia garantiu que concordava em facilitar a partida.

Castilla-La Mancha tem atualmente cerca de 350 pacientes em estado crítico, em unidades de cuidados intensivos e com respiradores e tem mais de 50 camas com respiradores livres. "Vendo os problemas, entre quarta-feira e hoje, sexta-feira, tentámos resolver a situação e conseguimos mais 50 respiradores", acrescentou o porta-voz. Estas cinquenta novas unidades provêm de compras no Japão, de doações do banco BBVA e de material fornecido pelo Ministério da Saúde.

