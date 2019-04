AKP perdeu as principais cidades turcas, sofrendo a maior derrota em cerca de duas décadas no poder.

Turquia. Partido de Erdogan derrotado nas eleições municipais

AKP perdeu as principais cidades turcas, sofrendo a maior derrota em cerca de duas décadas no poder.

Ancara, Istambul, Adana, Antalya, Mersin: tal como apontavam as sondagens, nas principais cidades da Turquia, dominadas até aqui pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) do Presidente Recep Erdogan, repetiu-se o cenário de derrota do partido naquele que é o maior desaire eleitoral em cerca de duas décadas de poder.

De acordo com o diário Le Monde, as raízes para a derrota do AKP encontram-se "na recessão económica do país que atinge os bolsos dos eleitores". A publicação francesa lembra a desvalorização da libra turca no verão do ano passado (quebra de 30%), mas também os baixos níveis de crescimento e da produção industrial em contraste com a subida do desemprego (13,5% em fevereiro) e da inflação (19%).



A derrota concretizou-se apesar dos intensos esforços de Erdogan durante a campanha, desmultiplicando-se nas presenças em comícios e na televisão. Na cidade de Istambul, de onde é natural o Presidente turco e onde foi o responsável pelo poder local entre 1994 e 1998, o resultado negativo acontece apesar (ou talvez por causa) de o candidato ter sido o ex-primeiro-ministro, Binali Yildirim, derrotado pelo candidato da oposição, Ekrem Imamoglu. Em Ancara, segundo a agência pública de notícias Anadolu, o candidato comum dos partidos de oposição CHP (social-democrata) e Iyi (direita), Mansur Yava, foi o vencedor.

Os resultados incluíram ainda uma histórica vitória dos comunistas: o TKP conseguiu o triunfo inédito em Dersim, cidade no leste do país e com perto de 86 mil habitantes.

