Kemal Kilicdaroglu, líder do opositor e social-democrata Partido Republicano do Povo (CHP), foi atacado por uma multidão no funeral de um soldado morto em combates contra rebeldes curdos.

Turquia. Multidão agride líder da oposição

Kemal Kilicdaroglu, líder do opositor e social-democrata Partido Republicano do Povo (CHP), foi atacado por uma multidão no funeral de um soldado morto em combates contra rebeldes curdos no sudeste do país, tendo sido levado para uma casa próxima pelas forças de segurança.

É mais um episódio na extremada polarização política que vive a Turquia depois de o CHP ter ganho as eleições municipais de 31 de março em Ancara e em Istambul, infligindo um revés inédito ao islamita e conservador Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) do presidente Recep Tayyip Erdogan que não quer reconhecer a derrota na maior cidade do país.

Durante o funeral, uma multidão de homens atacou o líder da oposição com murros e pontapés. Escoltado pelos seus guarda-costas e alguns membros das forças de segurança, foi alojado numa pequena casa nos arredores. O edifício, que foi rapidamente cercado, acabou apedrejado. Só a chegada de um reforçado contingente de polícias e dois blindados conseguiu evacuar Kilicdaroglu.

A procuradoria-geral turca anunciou a abertura de uma investigação ao que chama “provocação organizada”. Horas depois, na sede do CHP, Kilicdaroglu afirmou que “se atacou quem diz a verdade” e que continuará a defender o Estado de direito e a justiça “aconteça o que acontecer”.

Entretanto, o partido da oposição organizou protestos nas 81 províncias da Turquia contra a agressão ao seu líder, nos quais participaram milhares de pessoas. As maiores manifestações ocorreram em Istambul e em Esmirna, a terceira cidade do país.

Segundo a televisão privada NTV, o principal suspeito do ataque, identificado pelas iniciais O.S., foi detido em Sivrihisar, a uma centena de quilómetros a sudoeste de Ancara, e levado para a capital, para o bairro de Cubuk, onde ocorreu a agressão.

O AKP identificou-o depois como Osman Sarigun, precisando tratar-se de um membro que seria alvo de um processo disciplinar visando a sua expulsão.

Cinco outras pessoas foram igualmente detidas e estavam a ser interrogadas na esquadra do bairro de Cubuk, indicou a agência oficial Anadolu.

O CHP responsabilizou o ministro do Interior, Suleyman Soylu, pelo incidente, pois ele tinha ordenado em 2018 aos governadores que não permitissem aos membros do CHP participar em funerais de "mártires". Pouco depois da agressão, o ministro declarou que esta era inaceitável.

Durante a campanha para as autárquicas, Erdogan acusou Kilicdaroglu e o CHP de apoiarem o ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Bruno Amaral de Carvalho



