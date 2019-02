Os serviços de emergência turcos retiraram uma menina de cinco anos dos escombros de um prédio, cerca de 18 horas depois do colapso do edifício.

Turquia. Criança encontrada viva e três corpos resgatados em prédio que ruiu

"Deus é grande!", ouviu-se na multidão de espectadores quando Havva Tekgoz foi levada para uma ambulância. A menina de cinco anos foi retirada dos escombros de um prédio de oito andares que ruiu na quarta-feira, no bairro de Kartal, em Istambul, na Turquia. Durante a noite, um rapaz de 9 anos também foi resgatado dos destroços.

9 Foto: AFP

Pelo menos três pessoas já foram encontradas mortas nos escombros e, no total, 13 pessoas foram resgatadas com vida. De acordo com o jornal Hürriyet, 12 famílias moravam no prédio e todos os apartamentos estavam ocupados. Não se sabe quantas pessoas continuam ainda desaparecidas nos escombros do edifício.

Lusa