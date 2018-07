Alegada ligação ao golpe de Estado falhado em 2016 é o argumento usado por Erdogan para os despedimentos.

Turquia afasta mais 18 mil funcionários

Alegada ligação ao golpe de Estado falhado em 2016 é o argumento usado por Erdogan para os despedimentos.

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, concretizou o despedimento de mais de 18 mil funcionários com a publicação do decreto-lei nesse sentido pela publicação oficial governamental.

De acordo com o diário El País, trata-se de mais uma ação, "a última antes do levantamento do estado de emergência que deverá registar-se esta segunda-feira", destinada a castigar a alegada ligação dos visados com o golpe de Estado falhado de 15 de julho de 2016.

Entre os abrangidos pelo despedimento estão inúmeros agentes das forças de segurança, mas também professores: a publicação espanhola enumera "18.632 pessoas, das quais nove mil são funcionárias da polícia, seis mil das forças armadas, mil do ministério da Justiça e 650 do ministério da Educação".

Ao mesmo tempo são encerradas "doze associações, três diários e um canal de televisão", enquanto 148 pessoas acabam por ser readmitidas.

Segunda-feira é também o dia em que passa a funcionar a revisão constitucional, aprovada por referendo em abril de 2017, segundo a qual são alargados os poderes presidenciais, concentrando nas mãos de Recep Erdogan, reeleito no passado dia 25 de junho, também o domínio executivo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.