O ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirmou que uma reunião entre os líderes ucraniano e russo "está a ser discutida à mesa de negociações" e poderá vir a ser realizada numa cidade do país.

Guerra na Ucrânia

Turquia acusa membros da NATO de quererem prolongar guerra para debilitar Rússia

Lusa O ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirmou que uma reunião entre os líderes ucraniano e russo "está a ser discutida à mesa de negociações" e poderá vir a ser realizada numa cidade do país.

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Çavusoglu, disse esta quarta-feira que alguns Estados membros da NATO querem prolongar a guerra na Ucrânia para enfraquecer a Rússia.

"Há alguns países no seio da NATO que querem que a guerra na Ucrânia continue. Eles pensam que, se a guerra continuar, a Rússia ficará enfraquecida. A situação na Ucrânia pouco importa para eles", disse o ministro, numa entrevista à CNN turca.

Guterres pede para ser recebido por Putin em Moscovo e por Zelensky em Kiev De acordo com o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, esse pedido foi feito na terça-feira, através de cartas separadas entregues às Missões Permanentes da Federação Russa e da Ucrânia nas Nações Unidas.

Çavusoglu lamentou o sucesso até agora limitado das tentativas de mediação turcas, ao reunir os ministros dos Negócios Estrangeiros ucraniano e russo.

"Esperávamos que algo saísse da reunião em Antalya. Foi uma reunião importante para ambas as partes. Após as conversações em Istambul, a nossa esperança aumentou, mas quando chegaram as imagens do massacre [em Bucha], afastaram-se do acordo de Istambul. Por agora ainda estão a negociar", disse Çavusoglu.

O ministro afirmou, contudo, que os presidentes russo e ucraniano "podem encontrar-se a qualquer momento". "Uma reunião de líderes está a ser discutida à mesa de negociações. Se ocorrer, pode ser em Istambul ou Antalya", adiantou.

Zelensky responde ao Kremlin. "Quer eu goste ou não, estou pronto para falar" O Presidente da Ucrânia,Volodymyr Zelensky, reiterou hoje a disponibilidade para dialogar "até ao fim da guerra" com a Rússia, depois de Moscovo dizer que o sucesso das negociações de paz dependerá de Kiev aceitar as suas exigências.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU – a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.