Governo italiano proíbe cruzeiros em Veneza

O objetivo é proteger o local do turismo de massas, que está a contribuir para uma degradação da cidade considerada Património Mundial da Unesco.

O Governo italiano aprovou um pacote de medidas para proibir a circulação de navios de cruzeiro na histórica lagoa de Veneza. O objetivo é proteger o local do turismo de massas está a contribuir para uma degradação da cidade considerada Património Mundial da Unesco.

O decreto proíbe assim os grandes navios de cruzeiro e grandes embarcações comerciais na lagoa a partir de 1 de agosto, ao mesmo tempo que as autoridades estudam novos portos mais afastados da cidade onde os navios poderão atracar no futuro. Entre outras medidas, o governo reservou ainda 157 milhões de euros para a construção de um porto de atracagem temporário em Marghera, perto de Veneza.



A decisão surge na semana em que a Unesco recomendou esta semana que a cidade fosse inscrita na lista Património Mundial de sítios em perigo.



O acesso à lagoa e à icónica praça de São Marcos tem sido durante anos um ponto de discórdia entre ativistas ambientais e associações turísticas e operadores de cruzeiros. As tensões aumentaram em 2019, quando um cruzeiro bateu contra um pequeno barco de turismo dentro da lagoa, ferindo cinco pessoas. Com Veneza preparada para receber de volta as tradicionais multidões de visitantes este verão, a questão tornou-se um teste de força de ambos os lados.

