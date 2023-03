O francês telefonou esta sexta-feira para Buckingham a desmarcar visita que incluía um banquete em Versalhes. Os manifestantes anunciaram que não iam fornecer mobiliário nem desenrolar tapete vermelho para Carlos e Camila.

Revolução francesa

Tumultos em Paris. Macron cancela visita do Rei Carlos III

Telma MIGUEL

Um banquete em Versalhes e o povo em motim na rua? O que é que isto faz lembrar? Este perfume a 1789, aos dias que antecederam a tomada da Bastilha, levou o presidente da República francesa a telefonar esta sexta-feira ao Rei Carlos III e a dizer-lhe que se calhar era melhor ir a Paris noutra altura. Muitos políticos, sobretudo da esquerda, já tinham criticado a falta de oportunidade da vinda de um monarca à capital em tumulto.



Carlos deveria chegar este domingo com a rainha consorte Camila, na sua primeira visita de Estado ao estrangeiro como monarca, mas as greves e os tumultos nas ruas de Paris dos últimos dias, após ser promulgado um decreto a aumentar a idade da reforma para os 64 anos, levou Emmanuel Macron a rever os planos. O Palácio do Eliseu emitiu um comunicado segundo o qual os dois chefes de Estado conversaram ao telefone na manhã desta sexta-feira e concluíram que não havia ambiente para receber com a pompa adequada à visita de um Rei.

O Eliseu refere que se espera que Carlos visite o país “em condições que correspondam às nossas relações amistosas”, sendo que a visita será marcada para a data mais próxima possível.

Alerta máximo aos sinais de privilégio

O plano era que Carlos III chegasse no domingo e participasse em vários eventos até quarta-feira, dia em que viajará para a Alemanha. A visita incluía uma passagem pelo Museu d’Orsay, onde estão muitas obras-primas da pintura do século XIX, uma cerimónia sob o Arco do Triunfo e um faustoso banquete de Estado em Versalhes. Carlos III deveria também discursar no Senado. E o casal iria também observar a devastação dos fogos em Bordéus – Carlos III é um conhecido ambientalista e promotor de várias iniciativas de ação climática desde a época em que era príncipe de Gales.

Carlos III visitaria França pela primeira vez desde que é monarca e esta seria também a primeira visita de um chefe de Estado britânico depois do Brexit, em que as relações entre os dois países azedaram muito por causa de um acordo de pesca. Os franceses gostam da monarquia inglesa (depois de se terem livrado da deles) e tinham um grande carinho pela Rainha Isabel II, segundo o jornal inglês The Guardian. Isabel II fez cinco visitas de Estado a França, a última em 2014, ainda antes do voto de saída do Reino Unido da União Europeia.

Mas este era o pior momento para Macron acender as luzes de Versalhes para receber um rei. Sobretudo quando muitos consideram que, ao promulgar a nova lei das reformas – que o Senado não aprovou -, o presidente francês está a comportar-se como os monarcas absolutistas que deixaram Versalhes para ser apresentados à guilhotina.

“O ‘timing’ é muito mau. Normalmente os franceses receberiam com agrado um Rei inglês. Mas neste momento, as pessoas que estão a protestar estão em alerta máximo em relação a qualquer sinal de privilégio e riqueza”, disse ao The Guardian Stephen Clarke, o autor do livro "Isabel II, Rainha das Gargalhadas", neste momento a viver em Paris. “Estão a planear ir a Versalhes. Não é uma boa ideia, parece muito 1789”, resumiu.

A Carlos tiraram-lhe o tapete ... vermelho

Além da má altura para banquetes ao estilo do Antigo Regime, Carlos III levaria uma imagem desagradável da capital francesa, onde o lixo se amontoa nas ruas por causa da greve prolongada dos trabalhadores do lixo e onde está prevista uma nova manifestação para a próxima terça-feira.

“Tend0 em conta que, ontem à noite, os sindicatos anunciaram um novo dia de mobilização para terça-feira e a visita do Rei está prevista para [decorrer] de segunda a quarta-feira, penso que não seria sério e demonstraria uma falta de bom senso propor a sua majestade o Rei e à rainha consorte visitar-nos no meio de manifestações”, explicou Macron.

Além de todo este inconveniente e ‘déjà vu’, haveria outro contratempo caso o Rei Carlos III fosse a Paris. Com a greve, não haveria trabalhadores para desdobrar o tapete vermelho com que as altas individualidades normalmente são acolhidas em cerimónias oficiais. A união de sindicatos CGT anunciou que os trabalhadores do ‘Mobilier National’, o departamento responsável por montar o cenário e mobiliário de cerimónias públicas, não iria participar nos preparativos das receções ao casal real inglês.

