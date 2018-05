A explosão de hoje numa fábrica de pirotecnia em Tui causou, para já “um morto e 27 feridos”, alguns com gravidade, e vários desalojados, informou o vice-presidente da Junta da Galiza aos jornalistas no local.

Tui: Explosão em fábrica de pirotecnia faz pelo menos um morto e dezenas de feridos

A explosão de hoje numa fábrica de pirotecnia em Tui causou, para já “um morto e 27 feridos”, alguns com gravidade, e vários desalojados, informou o vice-presidente da Junta da Galiza aos jornalistas no local.

As autoridades confirmam até ao momento a existência de "um morto e 27 feridos", informou o vice-presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, aos jornalistas no local.

Rueda adiantou que alguns dos feridos estão a ser canalizados para o Centro de Saúde de Tui e que os técnicos de explosivos da Guardia Civil estão a avaliar a zona onde “havia muito material pirotécnico”.

A fabrica não estaria licenciada.

Disse também que estão a ser encontradas soluções para os desalojados e que o acolhimento aos feridos está a ser feito na Casa Cultural de Guillarei, em Tui.

A Guardia Civil espanhola está a criar um perímetro de segurança em torno do armazém de pirotecnia em Tui, onde hoje ocorreu uma explosão, por suspeitar da existência de mais material por rebentar, disse fonte dos bombeiros de Valença.

Segundo o comandante Miguel Lourenço, estas informações foram dadas pela Guardia Civil e a corporação que comanda está neste momento a “atacar pequenos focos de incêndio que surgiram na sequência da explosão”, nas proximidades do armazém.

O comandante disse que entre 15 a 20 casas ficaram totalmente destruídas com a explosão em Tui que foi sentida “num raio de seis/sete quilómetros”.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 15:26 foram acionados os bombeiros voluntários de Valença, no total de 13 operacionais e cinco viaturas para apoio aos meios espanhóis que se encontram no terreno.

Polícia cria perímetro de segurança por suspeita de mais explosivos em fábrica de Tui

A Guardia Civil espanhola está a criar um perímetro de segurança em torno da fábrica de pirotecnia em Tui, onde hoje ocorreu uma explosão, por suspeitar da existência de mais material por rebentar, disse fonte dos bombeiros de Valença.

Segundo o comandante Miguel Lourenço, estas informações foram dadas pela Guardia Civil espanhola e a corporação que comanda está "neste momento [cerca das 19:15, hora luxemburguesa] a atacar pequenos focos de incêndio que surgiram na sequência da explosão”, nas proximidades do armazém.

A explosão provocou “danos e incêndios em habitações situadas nas proximidades”, disse à Lusa fonte da proteção civil, e foi sentida “num raio de seis/sete quilómetros”, disse o comandante dos bombeiros de Valença.

Morador salvou-se por se encontrar na cave da habitação

Fernando Alonso, morador a 200 metros do armazém de material pirotécnico que explodiu, hoje, em Tui disse à Lusa que se salvou por se encontrar na cave da habitação que ficou "totalmente destruída".

"Salvei-me por estar na cave e, mesmo assim, o impacto da explosão levantou-me no ar e peso 100 quilos. Tinha acabado de chegar a casa e entrei pela cave. Foi a minha salvação", descreveu à Lusa o morador no lugar de A Cancela, Páramos, em Tui, na Galiza.

Fernando Alonso, de 49 anos de idade, disse que a explosão foi "fortíssima", tendo "arrancado telhado, portas e janelas da habitação".

"Nunca vi coisa igual. Não ficou nada, ficou tudo destruído", referiu, adiantando que o armazém, "clandestino e que já tinha recebido ordem para encerrar, fica situado junto à casa da família proprietária de uma fábrica de pirotecnia, instalada a cerca de dois quilómetros do local".

Segundo aquele morador, a explosão foi sentida na cidade de Vigo, a cerca de 30 quilómetros.

"Uns amigos telefonaram-me de Vigo e disseram que sentiram a explosão, relatando mesmo que a casa em que vivem tinha estremecido", adiantou.

(Atualizada às 21:10)



