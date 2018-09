Depois de causar seis dezenas de mortos nas Filipinas, o tufão causou destruição no antigo território português de Macau e está a avançar pela China.

Tufão Mangkhut atinge a China

Depois de causar seis dezenas de mortos nas Filipinas, o tufão causou destruição no antigo território português de Macau e está a avançar pela China.

O tufão Mangkhut continua o seu trajeto de destruição e, depois de causar seis dezenas de mortos nas Filipinas, atingiu Macau, provocando estragos nas infraestruturas e obrigando ao encerramento dos casinos, além de forçar o fecho de escolas e repartições públicas esta segunda-feira.

Avançando em solo chinês, o tufão já obrigou cerca de 2,5 milhões de pessoas a deixarem as suas casas, procurando refúgio à sua passagem. Em Hong Kong, onde o nível das águas subiu 3,5 metros em diversos locais, mais de oito centenas de voos foram cancelados, atingindo cerca de 100 mil passageiros.

A partir de terça-feira, o tufão deverá perder intensidade. Quando atingiu as Filipinas, o Mangkhut foi classificado com um alerta de nível quatro, algo que acontecera pela última vez com a tempestade Haiya que, em 2013, vitimou sete mil pessoas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.