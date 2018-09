Passagem do Jebi afeta aeroportos, cancela centenas de voos e deixa rasto de destruição.

Tufão já matou dez pessoas no Japão

Dez mortos e três centenas de feridos é o balanço provisório da passagem do tufão Jebi pela área mais ocidental do Japão, segundo os números revelados por Yoshihide Suga, ministro porta-voz do Governo.

Além das vítimas e do rasto de destruição que está a deixar, o tufão, o mais violento dos últimos 25 anos na região, com chuva forte e rajadas de vento acima dos 200 km/h, levou ao cancelamento de quase 800 voos, afetando sobretudo o aeroporto de Kansai, em Osaka. O próprio primeiro-ministro, Shinzo Abe, teve de cancelar uma viagem programada a Kyushu, ilha do sul do Japão, onde iria acompanhar a supervisão da resposta governamental ao tufão.

Mais de 1,6 milhões de habitações registaram cortes de energia em Osaka e Kyoto e os responsáveis governamentais têm equipas de emergência a trabalhar para resolver os problemas.







