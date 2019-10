A tempestade atingiu o centro e o leste do Japão com chuvas torrenciais e ventos fortes, provocando inundações e deslizamentos de terra.

Tufão Hagibis faz pelo menos 10 mortos e 140 feridos no Japão

A tempestade atingiu o centro e o leste do Japão com chuvas torrenciais e ventos fortes, provocando inundações e deslizamentos de terra.

Pelo menos 10 pessoas morreram e 140 ficaram feridas após a passagem do tufão Hagibis pelo Japão, onde há ainda mais de 17 desaparecidos estando hoje a decorrer as operações de busca e resgate.

A tempestade atingiu o centro e o leste do Japão com chuvas torrenciais e ventos fortes, provocando inundações e deslizamentos de terra, de acordo com a emissora pública NHK.

Milhares acolhidas em centros de abrigos

O Hagibis tocou terra no sábado pouco antes das 19h00 (13h00 em Lisboa) e, cerca de duas horas depois, chegou à capital japonesa com rajadas de vento até 200 quilómetros por hora, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

Mais de sete milhões de pessoas foram recomendadas a deixar as suas casas, tendo dezenas de milhares sido acolhidas em centros de abrigo.

Na província de Nagano, as chuvas torrenciais fizeram transbordar o rio Chikuma, que atravessa a região, arrastando veículos e afetando várias cidades vizinhas.

Operações de socorro

Na cidade de Sano, em Tochigi, a enchente no rio Akiyama afetou uma área residencial, à qual já acorreram equipas de resgate, incluindo soldados.

Fumio Kishida, político do partido governante, afirmou que o Governo fará o máximo possível durante as operações de socorro.

Reconheceu também que as redes de energia do Japão precisam de ser fortalecidas, depois de quase 300 mil casas terem ficado sem eletricidade.

O tufão obrigou ao adiamento da qualificação para a corrida de Fórmula 1, em Suzuka, de sábado para hoje, e ao cancelamento de três jogos do mundial de Râguebi.

