No único debate reservado para os principais partidos que concorrem às eleições legislativas do próximo domingo em Espanha, os candidatos têm a única oportunidade para convencer os eleitores indecisos neste formato. Antecipa-se que a extrema-direita possa quase duplicar o número de deputados.

Mundo 2 min.

Tudo por tudo no único debate esta noite em Espanha

Bruno AMARAL DE CARVALHO No único debate reservado para os principais partidos que concorrem às eleições legislativas do próximo domingo em Espanha, os candidatos têm a única oportunidade para convencer os eleitores indecisos neste formato. Antecipa-se que a extrema-direita possa quase duplicar o número de deputados.

No primeiro dia da única semana de campanha oficial reservada para as eleições legislativas de domingo realiza-se o único debate entre os principais partidos com assento parlamentar no Congresso dos Deputados em Espanha. É o tudo por tudo numa transmissão televisiva que pode ser determinante para dar a vitória a qualquer um dos dois blocos de candidaturas à esquerda e à direita que procuram superar o atual impasse político.

O sorteio ditou que Santiago Abascal, líder de extrema-direita, ocupasse o lugar central no ecrã entre os diferentes candidatos. A última palavra será de Pablo Iglesias, porta-voz do Unidas Podemos. Milhões de eleitores indecisos vão poder ver esta noite o atual chefe do governo em funções, Pedro Sánchez (PSOE), debater também com Pablo Casado (PP) e Albert Rivera (Ciudadanos). Será o terceiro confronto em apenas seis meses.

Depois dos vários meses de negociações fracassadas que se seguiram às eleições de abril que deram a vitória ao PSOE sem maioria, as distintas formações deparam-se agora com sondagens que antecipam poucas mudanças na diferença entre esquerda e direita. PSOE, Unidas Podemos e Más País superam apenas em dez deputados ao PP, Ciudadanos e Vox com 35% dos inquiridos indecisos. As forças independentistas, ausentes do debate televisivo, crescem e podem vir a ser determinantes para as contas da força que vier a ganhar as eleições de domingo.

O independentismo é, aliás, o tema mais presente na campanha eleitoral. Na tarde desta segunda-feira espera-se uma visita oficial do rei Filipe VI à Catalunha num ambiente de muita tensão quando a crise na Catalunha ocupa boa parte dos discursos políticos e inflama a extrema-direita que pode quase duplicar a sua força parlamentar como resultado da quebra do Ciudadanos.

Para o líder desta força política de direita, Albert Rivera, pode ser a última oportunidade de sobreviver politicamente e precisa de uma manobra que evite o descalabro nas urnas. A encabeçar o bloco de direita, o PP também cresce e parece refazer-se em parte do desastre eleitoral que sofreu depois das sucessivas notícias de escândalos de corrupção e da consequente demissão de Mariano Rajoy, ex-chefe do governo espanhol.

À esquerda é a erupção de um novo partido liderado por ex-dirigentes do Unidas Podemos que marca a luta interpartidária nesse bloco de forças políticas. O PSOE pode descer ligeiramente assim como o Unidas Podemos com o aparecimento do Más País que se quer posicionar precisamente entre estas duas formações no espectro político.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.