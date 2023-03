Saiba quais as principais alterações na legislação e no consumo de alguns produtos a partir desta quarta-feira.

Tudo o que muda em França e na Bélgica a 1 de março

Com o início de março chega o fim do inverno, mas também várias alterações na legislação e no consumo de certos produtos dos países transfronteiriços. Fazemos um apanhado do que há de novo em França e na Bélgica.



França

Limite do preço do combustível na TotalEnergies

A TotalEnergies fixou o teto máximo do preço de um litro de gasolina sem chumbo ou gasóleo a 1,99 euros nas 3.400 estações de serviço que o grupo tem em França a partir desta quarta-feira. A medida, que não se aplica a produtos topo de gama como Excellium diesel e gasolina sem chumbo 98, estará em vigor pelo menos até ao final do ano. Atualmente, os preços estão longe de atingir este limite.

A empresa tinha sido pressionada pelo presidente francês a fazer tomar uma "atitude" depois de ter gerado lucros recorde em 2022.

Vendas telefónicas com regras mais apertadas

A prospeção telefónica comercial será rigorosamente regulamentada a partir de agora. Passa a ser proibido telefonar a particulares aos fins de semana e nos feriados públicos. Só será permitido fazê-lo de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 20h.

Também será proibido contactar a mesma pessoa mais de quatro vezes por mês. Por fim, se um consumidor recusar a oferta na primeira chamada, o representante de vendas será proibido de o contactar durante um período de pelo menos 60 dias a contar da recusa.

Aumento do preço do tabaco

Fumar vai tornar-se mais caro em França. O preço de um maço de 20 cigarros, que custa cerca de 10 euros, aumentará em cerca de 50 cêntimos. A subida será ainda maior para o tabaco de enrolar, que custará mais um euro por maço.

Esta medida faz parte da estratégia da primeira-ministra Elisabeth Borne de introduzir um aumento gradual no preço do maço de cigarros, que deverá atingir 11 euros em 2024, para combater ainda mais as consequências do tabagismo.

Transparência total sobre a igualdade profissional

As empresas com 50 ou mais funcionários terão de calcular e publicar o seu índice de igualdade profissional no seu site. O índice mede o fosso salarial entre homens e mulheres e, se for inferior a 75 pontos em 100, as empresas terão de tomar medidas para retificar a situação.

Aumento da taxa do empréstimo Action Logement

A taxa de empréstimo do programa Action Logement foi aumentada de 0,5% para 1,5%. Este empréstimo é concedido aos funcionários do setor privado com menos rendimentos e ascende a um máximo de 40.000 euros. Pode ser contraído para a aquisição ou construção de uma casa, por exemplo.

Redução do reembolso de testes covid

Os testes covid já não serão completa e sistematicamente comparticipados pela Segurança Social para os franceses que foram vacinados. O acesso gratuito só estará disponível para certas categorias da população, tais como pessoas com mais de 65 anos, menores e prestadores de cuidados. A distinção entre pessoas vacinadas e não vacinadas também desaparecerá.

Na Bélgica

Exames de código e condução mais caros

Os novos condutores terão de pagar mais para obterem a sua carta de condução na Valónia, já que aumentam os preços dos exames para a carta de condução de automóveis, motociclos e veículos agrícolas. As cartas C (camião) e D (autocarro) não são afetadas.

Para a carta B, o preço do exame de código aumentou de 15 para 16 euros, enquanto que o exame de condução aumentou de 36 para 40 euros. O teste de perceção de risco também passa de 15 para 16 euros.

Algemamento de menores mais controlado

A prática de algemar menores por qualquer motivo acaba. Será proibido algemar jovens com menos de 18 anos, exceto em duas circunstâncias: durante a transferência, extração e vigilância de um detido ou durante a vigilância de uma pessoa sob detenção administrativa ou judicial.

Proibida venda de televisores 8K

Uma nova escala energética estabelecida pela Comissão Europeia entra em vigor na Bélgica. Chamado "EEI" (Energy Efficiency Index, Índice de Eficiência Energética), o regulamento impõe um limite máximo de consumo nos equipamento eletrónicos. Os televisores 8K são, portanto, interditos.

Extensão do uso de eco-cheques

O uso de eco-cheques (vales destinados à compra de produtos e serviços de caráter ecológico) será alargado. A partir de agora, podem ser utilizados para a compra de grandes eletrodomésticos em segunda mão, independentemente do seu desempenho energético, ou dde qualquer produto que ostente os rótulos FSC ou PEFC, que significam uma gestão florestal sustentável. Também será possível pagar um lugar de estacionamento ou uma subscrição de um parque de bicicletas com estes vales.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

