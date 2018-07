Balanço provisório vai em 88 vítimas mortais. Bombeiros juntaram-se à indignação dos cidadãos contra os erros governamentais que tiveram como resultado a tragédia.

Tsipras assume responsabilidade política pelos fogos na Grécia

Balanço provisório vai em 88 vítimas mortais. Bombeiros juntaram-se à indignação dos cidadãos contra os erros governamentais que tiveram como resultado a tragédia.

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, assumiu a responsabilidade política pelos fogos que, num balanço provisório, causaram 88 vítimas mortais e centenas de feridos, embora não tenha havido qualquer demissão do Governo grego.

Entretanto, à indignação dos cidadãos, que acusam as autoridades de incúria e abandono, juntou-se o protesto dos bombeiros pela acumulação de pequenos erros até à tragédia dos últimos dias.

"O Governo pode dizer que não houve erros operacionais graves, mas o que não está a dizer é que se registaram milhares de pequenos erros e o resultado foi este", comentou Dmitris Stathopoulos, responsável pela Federação grega dos Bombeiros, citado pelo jornal Observer. "Foram esses erros que conduziram ao erro maior e, por isso, houve um número de mortos sem precedentes".

Entre as questões citadas por Stathopoulos estão uma ordem de retirar as pessoas dos locais que foi ignorada pelo Executivo e ainda a falha do serviço meteorológico, incapaz de prever ventos com velocidades na ordem dos 124km/h.

