Trump terá sugerido impedir furacões com bombas nucleares

A solução apresentada pelo presidente norte-americano terá deixado estupefactos vários dos presentes numa reunião na Casa Branca para debater a formação de furacões.

Donald Trump sugeriu o lançamento de armas nucleares em furacões para impedir a sua passagem pelos EUA, afirmam relatórios em Washington, de acordo com o Independent. O presidente norte-americano teria dado a ideia de bombardear furacões a altos funcionários da Segurança Interna e da Segurança Nacional em várias ocasiões, desde 2017.

"Já percebi. Já percebi. Por que não os bombardeamos?”, terá perguntado Trump numa reunião para analisar furacões em solo norte-americano segundo uma fonte que falou com a página Axios e que terá estado nesse encontro na Casa Branca.

De acordo com a mesma fonte, o presidente norte-americano terá sugerido largar uma bomba nuclear no olho do furacão acreditando que isso poderia perturbar a sua formação.

"As pessoas ficaram surpreendidas", acrescentou a fonte. “Após o término da reunião, pensámos: 'Que diabos? O que fazemos agora?'”

Diz-se que um dos analistas afirmou ao presidente que “investigariam” a possibilidade.

Mais tarde, outras autoridades também foram informadas sobre as observações do presidente, que foram registadas num documento do Conselho de Segurança Nacional (NSC, na sigla em inglês).

Outro documento do NSC de 2017 detalha o fato de Trump perguntar se os furacões poderiam ser bombardeados com armas convencionais, a fim de impedi-los de atingir os EUA.

"O seu objetivo - evitar que um furacão catastrófico caia no continente - não é mau", afirmou outro funcionário da Casa Branca, que havia sido informado sobre as declarações do presidente, à Axios.

Mas a ideia de usar armas nucleares contra furacões não é nova. Já no final dos anos 50, cientistas e agências governamentais dos EUA anunciaram propostas para explodir dispositivos nucleares e quebrar grandes tempestades. Em 1959, o meteorologista Jack W. Reed sugeriu que submarinos poderiam ser usados ​​para lançar ogivas no olho de um furacão, uma das várias aplicações “pacíficas” que imaginava para as armas nucleares.

Atualmente, os meteorologistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) não se mostram entusiasmados com a ideia.

“Além do fato de que isso pode não conseguir sequer alterar a tempestade, essa abordagem negligencia o problema de que a precipitação radioativa libertada se moveria rapidamente com os ventos para afetar áreas de terra e causar problemas ambientais devastadores”, afirma a NOAA em seu site.

“Escusado será dizer que isto não é uma boa ideia.”

