Washington Post noticia que o Presidente norte-americano terá mesmo guardado as notas de intérprete, além de proibir os assessores de fazerem qualquer comentário sobre o assunto. Chefe de Estado nega tudo.

Trump terá escondido dados de reuniões com Putin

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá escondido os pormenores das reuniões com o homólogo russo, Vladimir Putin, guardando os apontamentos do intérprete e dando ordens aos assessores para que estes não comentassem com outros elementos da Administração o que sucedera. A notícia é do jornal Washington Post que dá como exemplo a reunião realizada em Hamburgo em 2017, na qual esteve também o então secretário de Estado, Rex Tillerson. De acordo com o jornal, quando um consultor da Casa Branca e um alto funcionário do Departamento de Estado pretenderam ter acesso a mais dados do intérprete perceberam que não havia informações pormenorizadas sobre pelo menos cinco reuniões dos últimos dois anos.

A fonte que divulgou a informação ao diário de Washginton indicou que este procedimento contraria a tendência de anteriores chefes de Estado norte-americanos para quem o registo e a divulgação do conteúdo das reuniões pelos outros departamentos era ponto assente. Em declarações à Fox News, Trump negou a veracidade da história.

Além disso, o New York Times noticiou que o FBI investigou se Trump estaria a trabalhar secretamente para a Rússia depois de este ter demitido James Comey do cargo de diretor. Questionado sobre o assunto pela repórter Jeanine Pirro, da cadeia de televisão Fox News, Trump considerou que esta era a pergunta mais insultuosa que alguma vez lhe tinham colocado e o artigo "mais insultuoso" escrito sobre si, criticou o jornal, disse que "nada foi encontrado nas investigações" e repetiu que o afastamento de Comey se ficara a dever a um "péssimo desempenho" do anterior diretor do FBI, lembrando o caso dos emails de Hillary Clinton.

JEANINE PIRRO: "Are you now or have you ever worked for Russia?"

TRUMP: [spends two minutes tossing an alphabet salad that doesn't include the word "no"] pic.twitter.com/KJGVLgYgYk — shauna (@goldengateblond) 13 de janeiro de 2019

